Moldova'da cumhurbaşkanının yetkileri 5. kez askıya alındı

Moldova basınındaki haberlere göre Anayasa Mahkemesi, "radyo ve televizyon, güvenlik güçlerinin başbakanlığa bağlanması, 9 Mayıs'ın Avrupa Günü olarak kutlanması ve Kişinev Ulusal Stadyumu arazisinin ABD'nin Kişinev Büyükelçiliğine devredilmesi"yle ilgili kanunları reddeden Cumhurbaşkanı Dodon'un yetkilerinin geçici olarak durdurulmasını kararlaştırdı.

Bu tür durumlarda, cumhurbaşkanlığına parlamento başkanı veya Moldova başbakanı vekalet edebiliyor.

Dodon'un parlamentoda kabul edilen kanunları reddetmesinin ardından Moldova Parlamento Başkanı Andrian Candu ve hükümet üyesi Demokrat Parti Milletvekilli Sergiu Sırbu'nın Anayasa Mahkemesine başvurmuştu.

Dodon'dan mahkeme kararına tepki

Cumhurbaşkanı Dodon, sosyal medya hesabından karara tepki göstererek, kanunları kamu yararına olmadığı gerekçesiyle reddettiğini kaydetti.

Dodon, bu konuda taviz vermeyeceğini belirterek, "Moldova halkının bana bu konuda destek verdiğinden eminim. 24 Şubat 2019'daki parlamento seçimlerinden sonra tüm bu yasalar yürürlükten kaldırılacak." ifadesini kullandı.

Igor Dodon'un yetkileri, 2017 ve 2018'de 4 kez askıya alınmıştı.