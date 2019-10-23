Mona Lisa davası başladı

Mona Lisa Vakfı’nın 2012 yılında gündeme getirdiği 1960’larda Londra’daki bir evde asılı duran Leonardo da Vinci’nin ikinci Mona Lisa tablosu olduğunu gündeme getirmesinden sonra başlayan tartışmalar yeni bir boyut kazandı. Bu iddia hem ressamın öneminden hem de Mona Lisa’nın dünyanın en meşhur tablolarından biri olması dolayısıyla sanat dünyasında büyük yankı uyandırdı. Vakıf, İsviçre’de yaptığı tanıtımda ileri sürdüğü bir dizi kanıt ile bu tablonun Mona Lisa portresinin bilinmeyen bir önceki versiyonu olduğunu iddia etti. Ancak eserin sahibinin kendileri olmadığını da belirtti. Tablonun, adı açıklanmayan uluslararası bir konsorsiyuma ait olduğu açıklandı.

‘YÜZDE 25’İ BİZİM’

Ancak Andrew-Karen Gilbert çifti, tablonun yüzde 25’ine sahip olduklarını iddia ediyor. Çift, Mona Lisa Vakfı bu açıklamayı 2012 yılında yaptığında vakıf ile bağlantıyı geçtiklerini ve bu bilgiyi verdiklerini ancak vakfın resmin sahibine dair bir açıklama yapamaması sebebiyle kime karşı yargı yoluna gitmeleri gerektiğini bilemediklerini söylüyor. ABD’nin California eyaletinden Mona Lisa Vakfı’nın iddiasını araştırmak üzere İsviçre’ye uçan Profesör Jean-Pierre Isbouts ise tablonun önünde 5 dakika durduktan sonra bunun bir Da Vinci tablosu olduğuna inandığını söylüyor