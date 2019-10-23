22°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8034
  • 6,4597
  • 278.998
  • 97886.4
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Mona Lisa davası başladı

Londra’daki bir evde asılı duran Leonardo da Vinci’nin Londra’daki bir evde asılı duran Leonardo da Vinci’nin Mona Lisa tablosunun bir kopyasının, Paris’te Louvre Müzesi’ndeki asıl tablonun ilk versiyonu olup olmadığına yönelik ilginç dava İtalya’da başladı. tablosunun bir kopyasının, Paris’te Louvre Müzesi’ndeki asıl tablonun ilk versiyonu olup olmadığına yönelik ilginç dava İtalya’da başladı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Mona Lisa Vakfı’nın 2012 yılında gündeme getirdiği 1960’larda Londra’daki bir evde asılı duran Leonardo da Vinci’nin ikinci Mona Lisa tablosu olduğunu gündeme getirmesinden sonra başlayan tartışmalar yeni bir boyut kazandı. Bu iddia hem ressamın öneminden hem de Mona Lisa’nın dünyanın en meşhur tablolarından biri olması dolayısıyla sanat dünyasında büyük yankı uyandırdı. Vakıf, İsviçre’de yaptığı tanıtımda ileri sürdüğü bir dizi kanıt ile bu tablonun Mona Lisa portresinin bilinmeyen bir önceki versiyonu olduğunu iddia etti. Ancak eserin sahibinin kendileri olmadığını da belirtti. Tablonun, adı açıklanmayan uluslararası bir konsorsiyuma ait olduğu açıklandı.

‘YÜZDE 25’İ BİZİM’

Ancak Andrew-Karen Gilbert çifti, tablonun yüzde 25’ine sahip olduklarını iddia ediyor. Çift, Mona Lisa Vakfı bu açıklamayı 2012 yılında yaptığında vakıf ile bağlantıyı geçtiklerini ve bu bilgiyi verdiklerini ancak vakfın resmin sahibine dair bir açıklama yapamaması sebebiyle kime karşı yargı yoluna gitmeleri gerektiğini bilemediklerini söylüyor. ABD’nin California eyaletinden Mona Lisa Vakfı’nın iddiasını araştırmak üzere İsviçre’ye uçan Profesör Jean-Pierre Isbouts ise tablonun önünde 5 dakika durduktan sonra bunun bir Da Vinci tablosu olduğuna inandığını söylüyor

Başkan Erdoğan Ankara´ya geldi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Avam Kamarası'ndan Boris Johnson'a yeni darbe!

Avam Kamarası'ndan Boris Johnson'a yeni darbe!

Meryem Uzerli’nin Seçtikleri

Meryem Uzerli’nin Seçtikleri

Yerine kayyum atanmıştı... HDP'li Mızraklı tutuklandı

Yerine kayyum atanmıştı... HDP'li Mızraklı tutuklandı

'Macarlar Türkiye'yi ikinci evleri olarak görüyor'

'Macarlar Türkiye'yi ikinci evleri olarak görüyor'

Ermeni terör örgütlerinin şehit ettiği diplomatlarımız...

Ermeni terör örgütlerinin şehit ettiği diplomatlarımız...

Fransa'da 'İslam karşıtlığı' oylaması başladı

Fransa'da 'İslam karşıtlığı' oylaması başladı

'Simit' kelimesi Oxford Sözlüğü'ne eklendi! Sosyal medyada 'gevrek' tartışması başladı

'Simit' kelimesi Oxford Sözlüğü'ne eklendi! Sosyal medyada 'gevrek' tartışması başladı

İntihar saldırısı son anda engellendi!

İntihar saldırısı son anda engellendi!
 

POPÜLER HABERLER

Şehit çocuğundan duygulandıran mektup: Babamın intikamını alın

Şehit çocuğundan duygulandıran mektup: Babamın intikamını alın

Tayland Kralı, eşinin rütbesi ve unvanını elinden aldı

Tayland Kralı, eşinin rütbesi ve unvanını elinden aldı

Son 30 yılda ülkemizde en çok izlenen 50 film!

Son 30 yılda ülkemizde en çok izlenen 50 film!

Hangi lider, günde kaç saat uyuyor?

Hangi lider, günde kaç saat uyuyor?

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA