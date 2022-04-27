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Dünya

Moody's: Avrupa bankacılık sistemlerinin büyük çoğunluğunda görünüm ''durağan''

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Avrupa'daki bankacılık sistemlerinin büyük çoğunluğunun görünümünün 'durağan' seviyede olduğunu duyurdu.

AA27 Nisan 2022 Çarşamba 12:29 - Güncelleme:
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Moody's'ten yapılan açıklamada, ekonomideki son gelişmelere ilişkin değerlendirmelere yer verildi.

Avrupa'da bankacılık sistemlerinin büyük çoğunluğunun görünümünün "durağan" olduğu belirtilen açıklamada, Baltık ülkelerinin bankacılık sistemlerinin görünümünün ise "negatif" olduğu bildirildi.

Yunanistan ve Norveç'in bankacılık sistemlerinin görünümlerinin ise "pozitif" olduğu aktarılan açıklamada, Rusya-Ukrayna savaşının enflasyonu artırması ve tedarik zincirlerinde aksamaya neden olmasıyla çoğu Avrupa ekonomisinin salgın sonrasında toparlanmasının nispeten daha yavaş olmasının beklendiği kaydedildi.

14 Avrupa ülkesinden sadece 2'sinin bankacılık sisteminin "pozitif" görümüme sahip olduğu belirtilen açıklamada, Avusturya, Çekya, Finlandiya, Macaristan, İrlanda, Polonya, Portekiz ve Slovakya'nın bankacılık sistemlerinin "durağan" olduğu bildirildi.

Açıklamada, Estonya, Letonya ve Litvanya'nın bankacılık görünümünün "negatif" olduğu, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin bankacılık görünümünün pozitiften durağana çevrildiği, Norveç'in bankacılık sisteminin görünümünün ise durağandan pozitife güncellendiği aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Moody's Başkan Yardımcısı ve Kıdemli Kredi Uzmanı Louise Welin, "Salgın sonrası ekonomik toparlanmaların önümüzdeki 12-18 ay boyunca devam etmesini beklediğimizden bu bankacılık sistemlerinin çoğu için görünüm istikrarlı. Ancak Rusya'nın Ukrayna'yı işgali, daha yüksek enflasyona ve tedarik zinciri kısıtlamalarına neden olduğundan bu (toparlanma) daha ılımlı hızda olacak." ifadelerini kullandı.

  • Moodys
  • bankacılık sistemi
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