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Morales’e darbe raporu çürük çıktı

Bolivya’da Devlet Başkanı Evo Morales’e yönelik darbeye gerekçe olarak gösterilen Amerikan Devletleri Örgütü’nün (OAS) seçimlerde hile yapıldığına dair raporu ilk kez tam kapsamlı olarak yayımlandı.

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Rapor, sorunlu bulunan oyların sayısının 34 bin 718 olduğunu ve bunların tamamı iptal edildiğinde bile Morales’in yüzde 10’dan fazla bir farkla seçimi kazandığını ortaya koydu. 

HİLE TESPİT EDİLMEDİ

Prensa Latina ajansının La Paz’dan bildirdiğine göre rapor Evo Morales’in ilk turda kazandığını doğruladı. Haberde “Rapor ciddi yöntemsel hatalar içeriyor, özensiz bir şekilde hazırlanarak Bolivya’da faşist bir diktatörlüğün yolunu açan darbenin haklı çıkarılması amacına hizmet edecek kişisel ve siyasi yorumlar içeriyor” denildi. OAS tarafından sorunlu bulunan oyların sayısının 226 sandıkta toplam 34 bin 718 olduğu kaydedilirken, raporda ‘hile’ sözcüğünün geçmemesi dikkat çekti. OAS’ın ön raporu açıklaması üzerine Genelkurmay Morales’in istifasını istemişti. Bolivya lideri görevi bırakarak Meksika’ya sığınmıştı.

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