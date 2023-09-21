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Dünya

Morawiecki: Artık Ukrayna'ya silah göndermiyoruz

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Ukrayna ile artan tahıl geriliminin ardından yaptığı açıklamada, 'Ukrayna'ya artık silah göndermiyoruz. Çünkü artık Polonya'yı daha modern mühimmatlarla silahlandırıyoruz' dedi.

IHA21 Eylül 2023 Perşembe 12:11 - Güncelleme:
Morawiecki: Artık Ukrayna'ya silah göndermiyoruz
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Ukrayna'nın müttefiklerinden Polonya'dan, tahıl konusundaki diplomatik anlaşmazlığın artması üzerine yeni bir açıklama geldi. Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki bugün verdiği bir röportajda, Polonya'nın odak noktasının bundan sonra daha modern silahlarla kendisini savunmak olduğunu vurgulayarak, "Artık Ukrayna'ya silah göndermiyoruz. Çünkü Polonya'yı daha modern mühimmatlarla silahlandırıyoruz" ifadelerini kullandı. Rzeszow'daki merkezin, ABD ve NATO ile bir anlaşma içinde olduğunu belirten Morawiecki, "Şimdiye kadar uygulanan ve bundan sonra uygulanacak tüm görevler yerine getiriliyor" dedi.

Öte yandan, Polonya şimdiye kadar Ukrayna'ya Sovyet döneminden kalma 320 tank ve 14 Mikoyan MiG-29 çift motorlu savaş uçağı gönderdi.

Polonya, Macaristan, Slovakya'nın Ukrayna tahılına yönelik olarak kendi kısıtlamalarını uygulayacaklarını açıklamasının ardından artan Polonya ve Ukrayna arasındaki gerilim, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'ndaki "Avrupa'da bazı ülkelerin Ukrayna tahılına ambargo uygulayarak Rusya'ya destek oldukları" sözleri üzerine tırmanmıştı. Zelenskiy'nin sözlerinin ardından Polonya hükümeti Ukrayna'nın Varşova Büyükelçisi Wasyl Zwarycz'ı Dışişleri Bakanlığı'na çağırmıştı.

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