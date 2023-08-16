Morawiecki: İşte bu yüzden Weber'i dinleyecekler

Polonya parlamentosunun alt kanadı Sejm'de konuşan Morawiecki, güncel gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Morawiecki, 15 Ekim'de düzenlenecek milletvekili seçimlerine ilişkin, egemenliğin halka ait olduğunu ve tüm politikaların hangi yönde ilerleyeceğine halkın karar vereceğini vurguladı.

Genel seçimlerle birlikte referandum düzenlemeyi ve halka dört soru sormak istediklerini belirten Morawiecki, "Devlet için önem arz eden, ulusal öneme sahip konularda ülke çapında referandum yapılmalıdır. Anayasa sadece buna izin vermekle kalmıyor, aynı zamanda bunu teşvik ediyor." ifadesini kullandı.

Morawiecki, muhalefetin referanduma karşı çıkmasının demokratik olmayacağının altını çizerek "Her şeyi Almanlara soruyorlar yani demokrasinin, halkın oylarının diğer ulusların kararına bağlı olmasını istiyorlar. Ordunun dünkü geçit töreninde de temsilcilerini göremedim. Bütün bunları bir araya getirdiğimde beni tek bir sonuca götürüyor: Bu, Sivil Platform değil. Bu, demokratik bir muhalefet değil; bu, anti-demokratik bir muhalefet." diye konuştu.

Ülkenin ama muhalefet partisi Sivil Platform ve lideri Tusk'u hedef alan Morawiecki, "Sivil Platform, Bay (Manfred) Weber tarafından yönetilen bir orkestrada çalıyor. İşte bu yüzden Weber'i, Almanları dinleyecekler." değerlendirmesini yaptı.

Morawiecki, 8 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, Avrupa Parlamentosundaki (AP) en büyük siyasi grup olan Avrupa Halk Partisinin (EPP) Başkanı Manfred Weber'in Polonya'daki iktidar partisini "demokratik kuralları çiğnemekle" suçlamasını kabul etmediklerini belirtmişti.

Sejm, diğer konuların yanı sıra ülke çapında bir referandum düzenlenmesi yönündeki bir önergeyi ele alması beklenen iki günlük oturumuna bugün başladı.