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Dünya

Moskova Borsası bugün de kapalı kalacak

Moskova Borsasından yapılan yazılı açıklamada, piyasalardaki işlemlere 'mevcut durum' nedeniyle bugün de devam edilmeyeceği belirtildi.

AA4 Mart 2022 Cuma 09:02 - Güncelleme: 4 Mart 2022 Cuma 09:09
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Öte yandan, Rusya Merkez Bankasından alınan açıklamada ise, şahısların borsa üzerinden döviz alırken, toplam alım miktarı üzerinden ödemeleri gereken komisyonun yüzde 30'dan yüzde 12'ye düşürüldüğü belirtildi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı ve Batılı ülkelerin yaptırım açıklamalarının ardından Rus rublesinin dolar karşısında değer kaybı 28 Şubat'ta yüzde 20'yi aşmıştı. Moskova Borsası da 28 Şubat'tan bu yana işlemlere kapanmıştı.

Moskova Borsası şubatta bir önceki ay kapanışına göre yüzde 35 değer kaybetmişti.

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