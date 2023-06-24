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Dünya

Moskova'da güvenlik önlemleri artırıldı: Zırhlı araçlar sokaklara indi

Rus devleti ile güvenlik şirketi Wagner arasındaki kriz nedeniyle Moskova'da güvenlik önlemleri artırıldı. Zırhlı araçlar sokaklara indi.

24 Haziran 2023 Cumartesi 01:40 - Güncelleme:
Moskova'da güvenlik önlemleri artırıldı: Zırhlı araçlar sokaklara indi
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Rus paralı asker grubu Wagner'in lideri Evgeny Prigojin'in bu akşam yaptığı açıklamaların ardından Rusya'da hareketli saatler yaşanıyor. Rus ordusunun yöneticilerini ve Kremlin'i hedef alan açıklamalar yapan Prigojin'in bu hamlesi 'darbe kalkışması' olarak yorumlanırken başta Moskova olmak üzere Rusya'nın kritik kentlerinde zırhlı araçlar sokaklarda görülmeye başladı.

Rus basınında çıkan haberlere göre, Moskova'daki önemli tesisler, devlet kurumları ve ulaşım altyapı tesislerinin tamamı güçlü koruma altına alındı.

Sosyal medyada, Moskova caddelerinde askeri araçların varlığına ilişkin görüntüler paylaşılıyor.

Moskova'daki caddelerde görülmeye başlayan zırhlı araçların hızla ilerlediği görülürken savaşın sürdüğü Ukrayna'ya sınır olan Rus kentlerinde de aynı hareketliliklerin görüldüğü öğrenildi. Rusya'nın Ukrayna saldırılarında aktif rol üstlenen Rus paralı asker grubu Wagner'in lideri Evgeny Prigojin, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Rusya Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov'u hedef aldı. Rus ordusunun füzeler ile Wagner savaşçılarına saldırılar düzenlediğini öne süren Prigojin, kendi savaşçılarına ve Rus halkına çağrıda bulunarak herkesi sokağa davet etti.

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