Moskova'daki terör saldırısı sonrası çok konuşulacak ABD ve İngiltere detayı

Moskova'nın "Crocus City Hall" adlı konser salonuna düzenlenen saldırıda, en az 3 kişi oldukları belirtilen silahlı kişiler etrafa ateş açtı.

Rus medyasına göre konser öncesi, ellerinde otomatik silahlar olan kamuflaj giymiş 3 kişi salona girdi ve insanların üzerine ateş açtı. Saldırıda en az 60'tan fazla kişinin öldüğü açıklandı.

Rusya'da konser salonuna 'terör' saldırısı Gelişmelerin ardından oklar ABD ve İngiltere'ye döndü.

Rusya'nın başkenti Moskova'daki kanlı terör saldırısının öncesinde ABD ve İngiltere'nin vatandaşlarına yaptığı uyarı gündem oldu.

ABD: BÜYÜK ETKİNLİKLERDEN UZAK DURUN

Söz konusu tehlike nedeniyle ABD vatandaşlarının 48 saat boyunca büyük etkinliklerden uzak durması yönünde tavsiyede bulunuldu. ABD vatandaşlarının kalabalıklardan kaçınması, güncel bilgiler için yerel medyayı takip etmesi istendi.

İNGİLTERE: RUSYA'YA SEYAHAT ETMEYİN

İngiltere'nin Moskova Büyükelçiliğinden de benzer yönde uyarı geldi. Yapılan açıklamada ABD büyükelçiliğinin uyarısı hatırlatılarak, "İngiltere vatandaşlarına Rusya'ya seyahat etmemelerini tavsiye ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

SIRP LİDER VUCİC, ABD VE İNGİLTERE'NİN MOSKOVA'DAKİ TERÖR SALDIRISINI ÖNCEDEN BİLDİĞİNİ BELİRTTİ

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, ABD ve İngiltere'nin Rusya'nın başkenti Moskova'daki konser salonundaki silahlı saldırıyı önceden bildiğini söyledi.

Vucic, yerel bir televizyon programında, Moskova'daki konser salonunda sivilleri hedef alan terör saldırısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e ve Rus halkına başsağlığı dileyen Vucic, "Birçok kez söylediğimiz ama çok az kişinin duymak istediği, çok az kişinin inanmak istediği, çok az kişinin gerçeklere bakmayı düşündüğü bir şey; 7 Mart'ta ABD'nin (Moskova) Büyükelçiliği, vatandaşlarına alışveriş merkezlerine gitmemeleri çağrısında bulununca İngilizler ve diğerleri de aynısını yaptı. Yani bu, onların özel servislerinin bazı konuşmaları dinlediği, bilgi aldığı ve bunun olacağını bildikleri anlamına geliyor." diye konuştu.

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ABD'den Rusya'daki saldırı sonrası açıklama

Dünya basını Rusya'daki terör saldırısını böyle gördü