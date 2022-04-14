Mossad'ın eski başkanı Cohen o milyarderden para almıştı! Soruşturmada önemli gelişme

İsrail polisi, geçen yıl Haaretz gazetesinin, 'Mossad başkanı olarak görev yapan Yossi Cohen, kızının düğünü için Avustralyalı iş adamı James Packer'dan 20 bin dolar aldı' iddiası üzerine soruşturma başlatmıştı.



İsrail basınında yer alan son bilgilere göre, Mossad'ın eski başkanı Yossi Cohen, Avustralyalı milyarder James Packer'dan devlet memuruyken aldığı parayı iade etti.

Olay ortaya çıktıktan bir yıl sonra, Eyalet Savcılığı Cohen'i daha fazla soruşturmaya mı yoksa dosyayı tamamen mi kapatacağına henüz karar vermedi.

Haaretz'in geçen yıl bildirdiğine göre Yossi Cohen, 2016 yılında kızının düğünü için Avustralyalı iş insanı James Packer'dan 20.000 dolar nakit para aldı.

Öte yandan, başkanlık ofisi Cohen'in Packer'dan gelen hediyeyi Mossad'ın hukuk danışmanına bildirdiğini ve buna izin verdiğini belirten bir bildiri yayınladı.

Açıklamada, "Olay, ilgili tüm hususlar dikkate alınarak kanuna uygun şekilde incelendi." ifadesi kullanıldı.