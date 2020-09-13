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Dünya

MOSSAD'ın Suudi Arabistan'da tutuklu Filistinlileri sorguladığı ortaya çıktı

Suudi Arabistan yönetiminin, hapishanelerindeki Filistinli tutukluları İsrailli ajanlara sorgulattığı ortaya çıktı.

13 Eylül 2020 Pazar 09:36 - Güncelleme: 13 Eylül 2020 Pazar 09:45
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Tutukluların haklarında bütün bilgilere sahip olan İsrail istihbarat ajanları tarafından İbranice sorgulandıkları bilgisi, aileleri tarafından haber kaynaklarına ulaştırıldı.

Yeni Şafak'ın haberine; MOSSAD ajanlarının onlara Filistin ve dışındaki bağlantılarını açıklamaları yönünde baskı yaptıkları belirtildi. Filistin’le ilgili davalarda yeterli tecrübeye sahip olmadıkları gerekçesiyle İsrail ile işbirliği yaptıklarını öne süren Suudi yetkililer, özellikle Hamas dosyalarının İsrail’in güvenlik meselesi olduğunu savundu. Suudi Arabistan’da Filistin davası ve Hamas hareketine mali destek sağlamakla suçlanan 68 kişi 2019 yılının Şubat ayında tutuklanmıştı. Tutuklu bulunan Filistin, Ürdün ve onlara destek olduğu gerekçesiyle 10 Suudi vatandaşının ilk duruşması 8 Mart’ta yapıldı.

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