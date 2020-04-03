03 Nisan 2020 Cuma 10:26 - Güncelleme: 03 Nisan 2020 Cuma 10:42

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve birçok üst düzey İsrailli yetkili, Sağlık Bakanı Yaakov Litzman'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması nedeniyle karantinaya girecek.

Sağlık Bakanı Litzman ve eşinin dün yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıkması İsrail yönetiminden üst düzey isimlerin karantina kararı almasına sebep oldu.

Başbakanlık Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Netanyahu'nun çarşamba gününe kadar Batı Kudüs'teki Başbakanlık Konutunda kalacağı ve çalışmalarını buradan yürüteceği belirtildi.

Netanyahu'nun yanı sıra İsrail istihbarat servisi Mossad'ın Başkanı Yossi Cohen, İsrail Ulusal Güvenlik Kurulu Başkanı Meir Ben Shabbat ve Sağlık Bakanlığından üst düzey bazı yetkililer de karantinaya gireceklerini duyurdu.

Danışmanı Rivka Paluch'ta Kovid-19 tespit edilmesi nedeniyle Netanyahu, salı günü karantinaya girmiş ancak İsrail Başbakanı'nın Kovid-19 testi negatif çıkmıştı.

Sağlık Bakanlığından bu sabah erken saatlerde yapılan açıklamada, Litzman ile eşinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı belirtilmişti.

İsrail'de 6 bin 211 Kovid-19 vakası görülürken, 31 kişi de virüs nedeniyle hayatını kaybetti.