İSTANBUL 32°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Ağustos 2023 Cuma / 2 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,1098
  • EURO
    29,5021
  • ALTIN
    1650.37
  • BIST100
    7742.79
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Motoru alev alan yolcu uçağı kalkış yaptığı havalimanına geri döndü
Dünya

Motoru alev alan yolcu uçağı kalkış yaptığı havalimanına geri döndü

ABD'nin Teksas eyaletinin Houston kentinde, motorlarının birinden alevler çıkan Boeing 737 tipi uçak, kalkışından yaklaşık yarım saat sonra iniş yapmak zorunda kaldı.

AA18 Ağustos 2023 Cuma 10:30 - Güncelleme:
Motoru alev alan yolcu uçağı kalkış yaptığı havalimanına geri döndü
ABONE OL

Houston'da Southwest Airlines şirketine ait bir uçak, havadayken arızalandı. Meksika'daki Cancun Uluslararası Havalimanı'na gitmekte olan Boeing 737 tipi uçağın motorlarından birinden alevler çıktığı belirtildi.

Söz konusu uçak, kalkışından yaklaşık yarım saat sonra Houston'daki William P. Hobby Havalimanı'na geri döndü.

Uçağın incelemeye alındığını kaydeden Southwest Airlines yetkilileri, "mekanik bir arıza" yaşandığını ancak uçağın güvenli şekilde iniş yaptığını aktardı.

Yolcuların, farklı bir uçakla Cancun Uluslararası Havalimanı'na gönderildiği bildirildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.