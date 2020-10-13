İSTANBUL 27°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Ekim 2020 Salı / 25 Safer 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,9216
  • EURO
    9,3036
  • ALTIN
    481.696
  • BIST100
    1174.7
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Mozambik Sağlık Bakanı Tiago'nun Kovid-19 testi pozitif çıktı
Dünya

Mozambik Sağlık Bakanı Tiago'nun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Mozambik Sağlık Bakanı Armindo Tiago, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

AA13 Ekim 2020 Salı 21:16 - Güncelleme: 13 Ekim 2020 Salı 21:16
ABONE OL

Tiago, yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.

Kendini iyi hissettiğini ve herhangi bir belirti göstermediğini ifade eden Bakan Tiago, ev karantinasında olduğunu da aktardı.

Ülkesinde Kovid-19'la mücadelede en yetkili isim olan Tiago, Mozambik'te şu ana kadar virüse yakalanan ilk kabine üyesi oldu.

10 binden fazla vakanın kaydedildiği Mozambik'te 72 kişi virüsten hayatını kaybetti.

Daha önce Gana ve Gine gibi Afrika ülkelerinde de sağlık bakanları virüse yakalanmıştı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.