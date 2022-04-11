Sırbistan eski meşihat başkanı Zukorlic'in zehirlenerek öldüğü iddiası

Zukorlic'in oğlu, Adalet ve Barış Partisi (SPP) Başkanı Usame Zukorlic, basına yaptığı açıklamada, iki farklı laboratuvardaki analiz sonuçlarının babasının doğal yollardan ölmediğini ortaya koyduğunu söyledi.

Usame Zukorlic, bir laboratuvardan alınan sonuçların eski meşihat başkanının ağır metallerle zehirlenmiş olma ihtimalini, diğer laboratuvardan alınan sonuçların ise gıda zehirlenmesini işaret ettiğini belirtti.

Eski Sırbistan Meclis Başkan Yardımcısı Muamer Zukorlic'in eşi Elma Elfic Zukorlic de eşinin mezarının açılması ve otopsi yapılması talebinde bulundu.

- MUAMER ZUKORLİC 6 KASIM 2021'DE VEFAT ETTİ



Sırbistan'da Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesinin müftüsü ve eski meşihat başkanı Muamer Zukorlic, Novi Pazar'daki İsa Bey Meydanı'nda binlerce kişinin katılımıyla kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilmişti.

Geçirdiği kalp krizi sonucu 6 Kasım 2021'de yaşamını yitiren 51 yaşındaki Zukorlic'in cenaze namazını, Bosna Hersek İslam Birliği Başkanı Husein Kavazovic kıldırmıştı.

Sırbistan'da Adalet ve Barış Partisinin (SPP) genel başkanlık görevini de yürüten Zukorlic, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki tarihi Gazi Hüsrev Bey Medresesi'nden mezun olduktan sonra yüksek öğrenimini Cezayir'de tamamlamıştı.

Zukorlic, 2019'da Bosna Hersek İslam Birliği (Diyanet İşleri) başkanlığı için aday olmuş, Sırbistan Meclisinde de milletvekili olarak görev yapmıştı.