Mumbai-Newark seferi yapan uçakta bomba paniği
Hindistan Havayollarına ait Mumbai-Newark seferi yapan bir uçak, bomba tehdidi nedeniyle Londra'nın Stansted Havaalanı'na acil iniş yaptı.
- İHA
Hindistan Havayollarına ait Mumbai-Newark seferi yapan bir uçak, bomba tehdidi nedeniyle Londra'nın Stansted Havaalanı'na acil iniş yaptı.
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