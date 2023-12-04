Münih Havalimanı yarın öğlene kadar kapalı kalacak

Münih Havalimanı'nın X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, gece boyunca yağması beklenen yağmurun dondurucu soğuk ile birleşmesiyle aşırı buzlanma oluşacağı ve bu nedenle yerel saat ile 12.00'ye kadar olan tüm uçuşların iptal edildiği belirtildi.

Günde 770'den fazla kalkış ve inişin gerçekleştiği havalimanından etkilenen uçuş sayısının ilk etapta yaklaşık 330 olduğu aktarıldı.

Bavyera'nın büyük bölümünde kışın şiddetli şekilde başlaması nedeniyle hava trafiğinde yaşanan kısıtlamalar nedeniyle yüzlerce yolcunun havalimanında mahsur kaldığı belirtildi. Mahsur kalanlar için portatif yatakların havalimanına getirildiği duyuruldu.

Öte yandan yarım metreyi bulan kar yağışı demir yolu trafiğini de etkiledi. Alman Demir Yolları Deutsche Bahn (DB), Bavyera eyaletinden Baden-Württemberg eyaleti ve İsviçre'ye doğru yapılacak seferlerin aksayabileceği uyarısında bulundu.

DB, yolculardan zorunlu olmayan seferlerini 6 Aralık Çarşamba gününe kadar ertelemelerini istedi.

Münih'teki kar ve sıfırın altındaki dondurucu soğuklar, trafiği olumsuz etkiliyor.

Kentin tramvay hattında aksaklıklar yaşanırken, çok sayıda trafik kazası meydana geldi.

Starnberg ve Mühldorf am Inn bölgelerinin yanı sıra Augsburg'da da birçok okul kapalı kaldı.

Alman Meteoroloji Dairesi ülkenin birçok yerinde buzlanma olabileceği uyarısında da bulundu.