Muhammed Mursi'nin defni sırasında yoğun güvenlik önlemleri alındı. Mursi'nin cenazesi, Kahire'nin doğusunda, Medinet Nasr semtindeki Müslüman Kardeşler'in (İhvan) mürşitlerinin defnedildiği kabristanda toprağa verildi.

Yerel saatle 05.00'te gerçekleştirilen define, Mursi'nin ailesi ve avukatlarının dışında kimse katılmadı.

AİLE KABRİSTANINA DEFNEDİLMESİNE İZİN VERİLMEDİ

Mısır'ın demokratik yollarla seçilen ilk cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin naaşının aile kabristanına defnedilmesi yönündeki talep Mısır makamlarınca reddedildi.

MAHKEME SALONUNDA VEFAT ETTİ

Mısır'da Temmuz 2013'te askeri darbeyle görevden uzaklaştırılan ve kamuoyunda "Hamas adına casusluk" olarak bilinen dava için hakim karşısına çıkarılan 67 yaşındaki Mursi, mahkeme salonunda vefat etti.

Muhammed Mursi, eski Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'i istifaya zorlayan 2011 yılındaki halk devriminin ardından 2012'de ülke tarihinde demokratik yollarla göreve gelen ilk cumhurbaşkanı olmuştu.

Mursi, 3 Temmuz 2013'te dönemin savunma bakanı ve ardından cumhurbaşkanı olan Abdulfettah es-Sisi tarafından gerçekleştirilen askeri darbeyle görevinden uzaklaştırılmıştı.