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Dünya

Musk ve Zuckerberg'in ''kafes dövüşü'' canlı yayımlanacak

Eski adı Twitter olan X sosyal medya platformunun sahibi Elon Musk, Meta Üst Yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg ile yapacakları 'kafes dövüşünü' X platformu üzerinden canlı yayımlayacağını ve gelirini gaziler derneğine bağışlayacağını duyurdu.

AA6 Ağustos 2023 Pazar 14:52 - Güncelleme:
Musk ve Zuckerberg'in ''kafes dövüşü'' canlı yayımlanacak
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Musk, X platformundan yaptığı açıklamada, "Zuck ve Musk'ın dövüşü, X üzerinden canlı yayımlanacak. Elde edilen tüm gelir, gaziler derneğine bağışlanacak." bilgisini paylaştı.

Başka bir paylaşımında da tüm gün ağırlık kaldırarak dövüşe hazırlandığını belirten Musk, "İdman yapmak için vaktim yok, o yüzden ağırlıkları iş yerime getirdim." ifadesini kullandı.

Musk, Zuckerberg'e "Threads" adı verilen "Twitter alternatifi, metin tabanlı bir platform kuracağı" yönündeki haberlerin ardından dövüş için meydan okumuştu. Zuckerberg de 22 Haziran'da sosyal medyada yaptığı paylaşımda "kafes dövüşü" teklifini kabul ettiğini duyurmuştu.

  • Musk
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