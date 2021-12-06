Müslüman düşmanı cumhurbaşkanı adayıyla ilgili gerçek ortaya çıktı

Yeni Şafak 6 Aralık 2021 Pazartesi 09:58 - Güncelleme: 6 Aralık 2021 Pazartesi 09:58

Fransa'da 10 Nisan 2022'de düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde, ülkede tansiyon da giderek yükseliyor. Siyasi ve ekonomik birçok meselenin yanı sıra, adayların özellikle yabancı düşmanlığı, milli kimlik ve Fransız ırkının üstünlüğü üzerinden geliştirdiği çeşitli söylemler politik arenayı işgal ediyor. Bu çerçevede aşırı sağcı Marine Le Pen ve Eric Zemmour, yarış halinde.



Aynı zamanda televizyon programcısı olan Eric Zemmour, Müslümanlara yönelik cüretkâr ifadeleri ve sınır tanımayan faşistliğiyle, Le Pen'i bile geride bırakmış durumda.

CEZAYİR GÖÇMENİ

Yeni Şafak'ın haberine göre, Müslümanlara ve ülkedeki diğer yabancılara karşı takındığı ırkçı tavra rağmen, 63 yaşındaki Eric Zemmour'un kendisi de bir göçmen ailenin çocuğu. Zemmour, 1950'li yıllarda Cezayir'den Fransa'ya göç eden Yahudi bir anne-babanın oğlu olarak 1958'de Paris yakınlarındaki Montreuil'de dünyaya geldi. Vasat bir eğitim hayatı geçiren Eric Zemmour, ilerleyen yaşlarında gazeteciliğe merak sarmasının yardımıyla, Fransa'da tanınan bir figür haline geldi.

NEFRET SÖYLEMLERİ

Eric Zemmour, kariyerinin basamaklarını tırmanırken, bir yandan da sürekli nefret söylemleriyle gündeme gelmeye başladı. "Muhammed" ismini yasaklama vaadinden Müslümanların yaşadığı bölgeleri bombalama çağrılarına, saldırılarına İslâm'a yoğunlaştıran Zemmour, bazı yorumlarıyla Yahudileri de kızdırmayı başardı. Zemmour'un İkinci Dünya Savaşı sırasında Fransa Başbakanı olan Mareşal Philippe Petain'in Yahudileri koruduğunu iddia etmesi, Fransız Yahudi cemaatinin öfkesine yol açtı. Zira Mareşal Petain, Nazilerle işbirliği yapmasıyla meşhur.

ÖZEL HAYATI DA SKANDALLARLA DOLU

Birkaç ay sonra Fransız seçmenlerin oy vereceği isimlerden biri olan Eric Zemmour, özel hayatındaki skandallarla da gündemden hiç düşmüyor. 1982'de evlendiği Tunus Yahudisi karısı Mylene Chichportich'i, kendisinden 35 yaş küçük asistanı Sarah Knafo ile aldatan Zemmour'un yasak ilişkisi, geçtiğimiz aylarda Fransız basınına düşmüştü. Çok sayıda mali yolsuzluk suçlamasıyla da karşı karşıya bulunan Zemmour, tüm bunlara rağmen Fransız aşırı sağ seçmenin favori adaylarından.