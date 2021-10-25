Müslüman mezarlığını parka çevirdiler!

AA 25 Ekim 2021 Pazartesi 21:00 - Güncelleme: 25 Ekim 2021 Pazartesi 21:00

Hamas Sözcüsü Muhammed Hamade, Hareketin internet sitesinde yer alan yazılı açıklamasında, Yusufiye Mezarlığında iş makineleriyle yürütülen çalışmalara tepki gösterdi.

"Yusufiye Mezarlığında yaşananlar, Kudüs mezarlıklarına yönelik işlenen çirkin suçların bir devamıdır." ifadesini kullanan Hamade, "Siyonistlerin işlediği bu suçun, Kudüs'ü Yahudileştirmek ve Mescid-i Aksa'yı ele geçirmek için Filistin halkının hem dirilerinin hem ölülerinin maruz kaldığı vahşiliğin açık bir delili olduğunu" vurguladı.

Hamade, Kudüs'teki Filistinlileri, "işgalciye ve Kudüs ile Mescid-i Aksa'ya yönelik eylemlerine karşı ayağa kalkmaya ve mezarlıkların önünde toplanarak bu suçların işlenmesine engel olmaya" çağırdı.

İsrail'e bağlı ekipler 10 Ekim'de Mescid-i Aksa'nın surlarının dibindeki Müslüman mezarlarını tahrip etmişti. İsrail yönetimine hizmet veren bir taşeron firmanın çalışanları da bugün mezarlığa gelerek çalışmalarına başlamıştı.

