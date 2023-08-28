İSTANBUL 29°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Ağustos 2023 Pazartesi / 12 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,5624
  • EURO
    28,7325
  • ALTIN
    1635.37
  • BIST100
    7934.88
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Müslüman öğrencileri hedef almıştı... Hindistan'daki o kurum kapatıldı
Dünya

Müslüman öğrencileri hedef almıştı... Hindistan'daki o kurum kapatıldı

Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletinde bir öğretmenin, Müslüman bir öğrenciye sınıf arkadaşlarına tokat attırdığı okul kapatıldı.

IHA28 Ağustos 2023 Pazartesi 11:48 - Güncelleme:
Müslüman öğrencileri hedef almıştı... Hindistan'daki o kurum kapatıldı
ABONE OL

Hindistan'da Müslüman bir öğrenciye yönelik uygulanan şiddet ülke gündemini sarstı. Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletinde bir öğretmenin Müslüman bir öğrenciye sınıf arkadaşları tarafından tokat attırdığı videonun sosyal medyada yayılması üzerine olayın yaşandığı özel okul kapatıldı. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, söz konusu eğitim kurumunun gerekli kriterleri karşılamadığı gerekçesiyle mühürlendiği ifade edilirken, öğrencilerin çevredeki diğer okullara sevk edileceği belirtildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında öğretmen hakkında polis tarafından dava açıldı.

MÜSLÜMAN ÖĞRENCİLERİ HEDEF ALMIŞTI

Uttar Pradesh eyaletinin Muzaffarnagar bölgesindeki özel okulda 24 Ağustos'ta, Tripta Tyagi isimli öğretmen çarpım tablosunda hata yaptığı gerekçesiyle 7 yaşındaki Müslüman öğrenciyi tahtaya çıkarak sınıf arkadaşlarına tokatlattırmıştı. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde öğretmenin öğrencilere, "Neden bu kadar hafif vuruyorsunuz? Ona daha sert vurun" dediği duyulmuştu. Tyagi ayrıca görüntüleri çeken kişiye, tüm Müslüman öğrencilerin okuldan gitmesi gerektiğini söylemişti. Arkadaşları tarafından şiddete uğradığı için gözyaşlarını tutamayan çocuğun okuldan alındığı ve ailesinin şikayette bulunmadığı belirtilmişti.

Tripta Tyagi Müslüman toplumun tepkisini çeken olayın ardından yaptığı açıklamada, eylemlerinin öğrencileri "kontrol etmek" için gerekli olduğunu söyledi.

  • okul kapatıldı
  • öğretmen şiddeti
  • Uttar Pradesh eyaleti
  • Müslüman öğrenci
  • Hindistan

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.