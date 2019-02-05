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Müslüman olan İsveçli kadın kaleciye tehdit ve hakaret

İsveç U19 Kadın Milli Takımı’nın kalecisi Ronja Andersson, Müslüman olduktan sonra geçen 7 aylık sürede onlarca kez ağır tehdit ve hakarete maruz kaldığını söyledi.

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Müslüman olması nedeniyle ülke gündemine oturan Andersson'un durumu TV3'teki "Troll Avcısı" programında ele alındı. Programda, Andersson'un evine tehdit mektubu gönderen bir kişi tespit edildi. Söz konusu kişi programa katılarak, yaptığının hata olduğunu belirtti ve Andersson'dan özür diledi.

Programda nasıl Müslüman olduğunu anlatan Andersson, "15 yaşında Türk erkek arkadaşım ve ailesinden İslam'ı öğrendim. Türkiye'ye ailesi ile gittiğimde, camiler beni çok etkiledi. Türk aileyle dini vecibeleri yerine getirmeye çalıştım ve Müslüman olmaya karar verdim." ifadelerini kullandı.

NAMAZ KILIYORUM, ORUCUMU TUTUYORUM

Müslüman olduktan sonra huzurlu bir hayat geçirdiğini anlatan 19 yaşındaki genç kaleci, "Kur'an-ı Kerim okuyorum, namazımı kılıyorum, orucumu tutuyorum. Namazlarımı şimdilik günde 5 vakit kılamasam da ramazan ayında tam kılıyorum. Müslüman olmaktan dolayı gururluyum ve mutluyum." dedi.

Andersson, İslam dinini seçmesinin ardından onlarca hakaret ve tehdit mesajı aldığını kaydetti.

 

 

 

 

 

 

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