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Dünya

Hindistan'da zulüm devam ediyor! Müslüman olduğu gerekçesiyle hastaneye alınmadı, bebeğini kaybetti

Hindistan'ın kuzeyinde Müslüman olduğu gerekçesiyle hastaneye alınmayan ve ambulansta doğum yapmak zorunda kalan kadın, bebeğini kaybetti.

AA05 Nisan 2020 Pazar 18:21 - Güncelleme: 05 Nisan 2020 Pazar 18:21
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Ülke basınındaki habere göre kadının eşi İrfan Han, yaptığı açıklamada, doğum sancısı başlayan ve kanaması olan eşini Racastan eyaletinin Bharatpur bölgesindeki hastaneye getirdiğini belirtti.

Han, "Hastanede ismimi sordular. 'Sen Müslümansın, eşinin burada tedavisi mümkün değil' diyerek, bizi Jaipur'daki bir hastaneye yönlendirdiler." ifadelerini kullandı.

Bharatpur'daki Zenana Hastanesinden ayrılmalarının ardından eşinin ambulansta doğum yapmak zorunda kaldığını anlatan Han, bebeklerinin yaşamını yitirdiğini kaydetti.

Han, bebeklerini kaybetmelerinden hastane yetkililerinin sorumlu olduğunu vurguladı.

Racastan eyaleti yetkilileri, olayla ilgili inceleme başlatıldığını bildirdi.

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