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Müslümanlara en önyargılı kurum FBI 

Amerika İslam İlişkileri Konseyi, son 5 yılda ülkede Müslümanlara 10 bin saldırı yapıldığını belirterek Müslümanlara en ön yargılı kurumun da FBI olduğunu açıkladı.

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ABD’de önde gelen Müslüman sivil toplum kuruluşu Amerika İslam İlişkileri Konseyinin (CAIR) yayımladığı raporda, ülkede 2014’ten bu yana 10 bin 15 Müslüman karşıtı olayın yaşandığı belirtildi. “The Bias Brief” (Önyargı Özeti) başlıklı raporda, 2014’ten Haziran 2019’a kadar kuruluşa bildirilen Müslümanlara karşı önyargılı olaylar değerlendirildi. Raporda, Müslüman karşıtı olaylardaki en yüksek artışın, 2 bin 599 olay ile 2017’de gerçekleştiği, 2014 seviyesine göre bu rakamın yüzde 94’luk artışa denk geldiği ifade edildi. 

VANDALİZMDE TRUMP ETKİSİ

2017’deki artışa sebep olarak Beyaz Saray’da göreve başladığının onuncu günününde Müslümanlara yönelik seyahat yasağı genelgesini imzalayan ABD Başkanı Trump’ın etkisinin olabileceğine işaret edildi. 2019’un ilk yarısında 759 Müslüman karşıtı olayın kayıtlara geçtiği belirtildi. 

CAMİLERE YAPILAN SALDIRILAR DA ARTTI

Raporda değerlendirilen 2014-Haziran 2019 arasında camilere yönelik 506 olay gerçekleştiği ve bunlardan 148’inin kundaklama, zarar verme ve yıkma gibi eylemler olduğu kaydedildi. Raporda ayrıca Müslümanlardan gelen şikayetlere göre, ABD’deki resmi kurumlar içinde Amerikalı Müslümanlara en fazla önyargılı davranan yapının da Federal Soruşturma Bürosu (FBI) olduğu ifade edildi.

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