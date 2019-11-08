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Müslümanlara ırkçı muamele

Fransa’da düzenlenen bir anket, ülkede yaşayan 10 Müslümandan 4’ünün ırkçı muameleye maruz kalmaktan şikayetçi olduğunu ortaya koydu.

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Ifop araştırma kuruluşunun anketine göre, ülkede yaşayan Müslüman kadınların yüzde 45’i, Müslüman erkeklerin ise yüzde 35’i ayrımcılıkla karşılaştığı görüşünde. Müslümanlara yönelik ayrımcılık en fazla iş başvurusu yaparken, kiralık ev ararken ve polisin keyfi kimlik kontrol ve aramalarında ön plana çıkarken, yine bu ülkede yaşayan Müslümanlar sokakta, kamuya açık yerlerde ayırımcılıkla karşılaştıkları şikayetinde bulunuyor. 

Avrupa’da en fazla Müslüman Fransa’da yaşıyor 

Fransa’da çoğu Kuzey Afrika kökenli 5 ile 6 milyon arasında Müslümanın yaşadığı tahmin ediliyor. Fransa, Avrupa’da en fazla Müslümanın yaşadığı ülkeler arasında ilik sırada yer alıyor. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkede son günlerdeki, başörtüsü, laiklik, radikalleşme ve entegrasyon tartışmalarından duyduğu rahatsızlığı dile getirirken, “göçmen sorunu, radikalleşme ve laiklik kavramlarının karıştırılmasının sivil savaşa yol açabileceği” uyarısında bulunmuştu.

 

 

Milli Savunma Bakanlığından 10 Kasım videosu

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