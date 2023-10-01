Musul'daki düğün yangının nedeni belli oldu

Musul'un Hamdaniye ilçesindeki bir düğün salonunda 26 Eylül akşamı çıkan yangına ilişkin soruşturma raporu kamuoyuyla paylaşıldı.

Bağdat'taki İçişleri Bakanlığında düzenlenen basın toplantısında, Soruşturma Komisyonu Başkanı General Saad Falih, "Hamdaniye'deki düğün salonu çok sayıda yanıcı madde ile kaplanmıştı, yangın da bundan kaynaklandı. Salonda yangının hızlı şekilde yayılmasına neden olan kumaş parçaları da yangında etkili oldu. Düğün salonunun tavanı da yangının hızlı şekilde yayılmasına neden oldu. Düğün salonundaki yangının asıl müsebbiplerinden biri havai fişeklerdir." dedi.

Musul'daki düğün salonu yangınında hayatını kaybedenlerin sayısının 107'ye yükseldiğini kaydeden Falih, yangının kasıtlı olmadığını ancak düğün salonu sahibinden kaynaklı ihmal ve kusurdan kaynaklandığını ifade etti.

KAYMAKAM, BELEDİYE BAŞKANI VE BAZI YETKİLİLER GÖREVDEN ALINDI



Basın toplantısında konuşan İçişleri Bakanı Abdulemir Şammari de söz konusu yangında ölenlerin "şehit" sayıldığını belirtti.

Şammari ayrıca, Hamdaniye Kaymakamı İsam Behnam Metti, Hamdaniye Belediye Başkanı Rami Hıdır ve Hamdaniye sivil savunma kurumundaki ilgili yetkililerin görevden alındığını ve mahkemeye sevk edileceklerini aktardı.

Musul'un Hamdaniye ilçesinde 26 Eylül akşamı bir düğün salonunda çıkan yangında 93 kişinin hayatını kaybettiği, 100 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

