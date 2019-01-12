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Musul'daki üslere ABD askerlerinin yerleştiği haberlerine yalanlama

Irak Savunma Bakanlığı, ABD askerlerinin Musul'daki askeri üslerden Haşdi Şabi ve Irak İçişleri Bakanlığı'na bağlı güçleri çıkardığı ve söz konusu üslere yerleştiği yönündeki haberleri yalanladı.

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Irak İçişleri Bakanlığına bağlı Güvenlik Basın Merkezi tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Medyadaki bazı profesyonellikten uzak siteler tarafından yayımlanan ABD askerlerinin Musul'daki üslerden Haşdi Şabi ve İçişleri güçlerini çıkartarak, söz konusu üslere konuşlandıkları yönündeki bilgilerin kasıtlı ve gerçek dışı" olduğu belirtildi.

Basın organlarına ve vatandaşlara resmi olmayan bilgilere itibar etmeme çağrısı yapılan açıklamada, "bir süredir dikkat çekmek ve meşhur olmak için bazı sitelerin yanlış bilgiler yaydığı" aktarıldı.

Irak'taki bazı yerel medyada bugün, Musul Barajı'nı terör örgüt DEAŞ'ın olası saldırılarına karşı korumak ve güvenlik açıklarını kapatmak amacıyla ABD askerlerinin Musul'daki üslerden Haşdi Şabi ve İçişleri güçlerini çıkartarak, söz konusu üslere konuşlandıkları yönündeki bilgiler yer almıştı.

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi geçen ay, ülkesinde sadece ABD'li askerlere ait üs olmadığını açıklamıştı.

Saddam Hüseyin rejimini devirmek için Mart 2003'te Irak'ı işgal eden ABD'nin bu ülkede bilinen 9 askeri üssü var.

ABD, 2011'de Irak'tan çekilse de buradaki varlığını söz konusu askeri üslerle güçlendirdi. ABD'nin Irak'ta halihazırda yaklaşık 5 bin askeri bulunuyor.

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