'Muz üretseydik darbe olmazdı'

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, devlet başkanlığı sarayı Miraflores’te yaptığı açıklamada ABD ve bazı bölge ülkelerinin, Venezuela’ya yönelik askeri tehditlerinin, ülkesinin petrol, maden ve diğer zenginliklerini kontrol etme isteğinden kaynaklandığını anlattı. Maduro, şunları kaydetti: “Eğer Venezuela patates ya da muz üretseydi, emperyalist kasırganın içinde olmazdı. Şunu kabul edelim ki bir ABD imparatorluğu var ve gözlerini Venezuela halkının zenginliklerine dikmiş durumda. Bizi aşağıda, arka bahçesi olarak görüyor ve bizim zenginliklerimizi istiyor. Venezuela’da güç sahibi olmak için de bütün bu baskıyı oluşturuyor. Bu yüzden onlar seçim değil, darbe istiyorlar.”

PARALEL HÜKÜMET

ABD’nin kuklası darbeci Juan Guaido’yu eleştiren Maduro, “Anayasanın hiçbir yerinde yazmayan paralel ve sanal bir hükümet kendini demokrasinin üzerine koyuyor” dedi. Maduro, şöyle devam etti: “Venezuela’nın ulusal egemenliğine, ‘insani yardım’ adı altındaki bir şovla zayıf gösterilerek saldırmak isteniyor. Barış, Venezuela’yı askeri işgalle tehdit eden ABD Başkanı Trump’un tehditleri altındadır. Dünyanın en büyük ve en agresif askeri gücünün başındaki Trump’ın ‘Venezuela için askeri seçenek’ kullanmaktan bahsetmesi çok tehlikelidir.”

İZİN VERMEYECEĞİZ

Maduro, ABD’nin Venezuela’da uyguladığı politikaların Libya, Irak, Suriye ve Afganistan gibi ülkelerde uyguladığı politikalara benzediğini anlattı. Maduro, “Libya’da ulaştıkları noktaya, yani silahlı muhalefete Venezuela’da ulaşamadılar. Denediler ama biz izin vermedik ve hiçbir zaman izin vermeyeceğiz” dedi.