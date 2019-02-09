'Muz üretseydik darbe olmazdı'
Venezuela Devlet Başkanı Maduro, ABD’nin işgal tehditlerine teslim olmayacaklarını belirterek “Eğer Venezuela patates ya da muz üretseydi, emperyalist kasırganın içinde olmazdı. ABD imparatorluğu gözlerini halkın zenginliklerine dikmiş” dedi.
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, devlet başkanlığı sarayı Miraflores’te yaptığı açıklamada ABD ve bazı bölge ülkelerinin, Venezuela’ya yönelik askeri tehditlerinin, ülkesinin petrol, maden ve diğer zenginliklerini kontrol etme isteğinden kaynaklandığını anlattı. Maduro, şunları kaydetti: “Eğer Venezuela patates ya da muz üretseydi, emperyalist kasırganın içinde olmazdı. Şunu kabul edelim ki bir ABD imparatorluğu var ve gözlerini Venezuela halkının zenginliklerine dikmiş durumda. Bizi aşağıda, arka bahçesi olarak görüyor ve bizim zenginliklerimizi istiyor. Venezuela’da güç sahibi olmak için de bütün bu baskıyı oluşturuyor. Bu yüzden onlar seçim değil, darbe istiyorlar.”
PARALEL HÜKÜMET
ABD’nin kuklası darbeci Juan Guaido’yu eleştiren Maduro, “Anayasanın hiçbir yerinde yazmayan paralel ve sanal bir hükümet kendini demokrasinin üzerine koyuyor” dedi. Maduro, şöyle devam etti: “Venezuela’nın ulusal egemenliğine, ‘insani yardım’ adı altındaki bir şovla zayıf gösterilerek saldırmak isteniyor. Barış, Venezuela’yı askeri işgalle tehdit eden ABD Başkanı Trump’un tehditleri altındadır. Dünyanın en büyük ve en agresif askeri gücünün başındaki Trump’ın ‘Venezuela için askeri seçenek’ kullanmaktan bahsetmesi çok tehlikelidir.”
İZİN VERMEYECEĞİZ
Maduro, ABD’nin Venezuela’da uyguladığı politikaların Libya, Irak, Suriye ve Afganistan gibi ülkelerde uyguladığı politikalara benzediğini anlattı. Maduro, “Libya’da ulaştıkları noktaya, yani silahlı muhalefete Venezuela’da ulaşamadılar. Denediler ama biz izin vermedik ve hiçbir zaman izin vermeyeceğiz” dedi.
ÖNCE BOYNUMUZU SIKIYORLAR SONRA DİLENMENİZİ BEKLİYORLAR
“Biz, kiminle, nerede ve nasıl olduğuna bakılmaksızın diyalog masasına oturmaya hazırız” teklifini yineleyen Maduro, Venezuelaya gönderilmek istenen insani yardıma ilişkin de şunları söyledi: “Eğer Venezuela’ya yardım etmek istiyorsanız, üzerine çöktüğünüz ve erişimine engellediğiniz Venezuela’nın parasını serbest bırakın. Bu ölümcül bir oyun… Önce boynunuzu sıkıyorlar sonra dilenmenizi bekliyorlar. Önce paranızı çalıyorlar sonra size tuvalet kağıdı veriyorlar.”
MADURO'DAN KÜBA'YA İNSANİ YARDIM
Venezuela Hükümeti, geçen hafta yaşanan ve 6 kişinin öldüğü kasırga sonrası Küba’ya insani yardımda bulundu. Venezuela’nın Havana Büyükelçiliği yaptığı açıklamada 6 kişinin öldüğü kasırgadan sonra Venezuela donanmasına ait bir gemi ile 100 ton insani yardım ve iş makinelerinin Küba makamlarına teslim edildiği kaydedildi.
Guaido ABD işgaline ‘hayır’ diyemedi
Venezuela’da yönetimi değiştirmek isteyen ABD’nin kukla başkan olarak tanıdığı Juan Guaido, yabancı bir gücün askeri müdahalesine yönelik soruya ‘mümkün olan her şeyi yapacakları’ cevabını verdi. Guiado, birçok batı ülkesi tarafından tanınan geçici devlet başkanlığı sıfatı ile ABD ya da başka bir gücün varlığına yeşil ışık yakıp yakmayacağı sorusunu şöyle cevapladı: “Bizler elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bunlar elbette çok polemiğe neden olan bir mesele olacak fakat çocukların ölmemesi, insanların hayatlarını kurtarabilmeleri ve ülkeyi yönetilebilir hale getirip insani duruma müdahale edebilmek için Ulusal Meclisin egemenliğini ve yetkilerimizi de kullanarak ne gerekiyorsa onları yapacağız.”
KUKLA İÇİN SUÇ DUYURUSU
Venezuela Yüksek Adalet Mahkemesi’nden, (TSJ) darbecilerin elindeki Ulusal Meclis’in üzerinde çalıştığı geçiş hükümeti yasa tasarısının yok hükmünde olduğu açıklandı. Ulusal Meclis’in üzerinde çalıştığı geçiş hükümeti yasa tasarısının Venezuela anayasası ile çeliştiğine yer verildi. Açıklamada, Anayasa Mahkemesi Başkanı Juan Jose Mendoza’nın, kendini geçici devlet başkanı ilan ederek “güç gaspettiği, darbeye teşebbüs ettiği ve ülkeyi istikrarsızlaştırmak istediği” gerekçesi ile Guaido’yu Başsavcılığa ihbar ettiği bilgisi de paylaşıldı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.