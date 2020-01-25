İSTANBUL 10°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9448
  • EURO
    6,5556
  • ALTIN
    299.553
  • BIST100
    122142
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Myanmar'da Arakanlı Müslümanların köyüne top mermisi atıldı: 2 ölü
Dünya

Myanmar'da Arakanlı Müslümanların köyüne top mermisi atıldı: 2 ölü

Myanmar'ın Arakan eyaletindeki bir köye atılan top mermileri nedeniyle en az iki Arakanlı Müslüman (Rohingya) hayatını kaybetti.

AA25.01.2020  17:05 - Güncelleme: 25.01.2020  17:05

Milletvekili Aung Thaung Shwe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Buthidaung İlçesindeki Kin Taung Köyü'ndeki iki evin iki top mermisiyle doğrudan vurulduğunu söyledi.

Top mermileri nedeniyle 18 ve 28 yaşlarındaki iki kadının hayatını kaybettiğini belirten Shwe, 8 kişinin yaralandığını ifade etti.

Arakan bölgesel hükümetinden adının açıklanmasını istemeyen bir yetkili, mermilerin askeriyenin yakınlardaki bir taburdan atıldığına inandığını söyledi.

Yetkili, bu olayın ordunun, Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) Myanmar'ın Arakanlı Müslümanlara yönelik soykırımın engellenmesi için gerekli tedbirleri alması kararını tanımadıklarının açık bir mesaj olduğunu vurguladı.

Hükümetin orduyu kontrol edemediğinin altını çizen yetkili, UAD'nin kararını nasıl uygulayacağının merak konusu olduğunu aktardı.

- ARAKANLI MÜSLÜMANLARA ETNİK TEMİZLİK

Myanmar Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.

Birleşmiş Milletler'e (BM) göre ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bine ulaştı.

Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

UAD, Gambiya'nın açtığı davada, perşembe günü Myanmar'ın Arakanlı Müslümanlara yönelik soykırımın engellenmesi için gerekli tedbirleri almasına, bununla ilgili raporu da 4 ay içinde sunmasına hükmetmişti.

Elazığ'da son durum havadan görüntülendi

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Berna Laçin'den çirkin deprem provokasyonu
Berna Laçin'den çirkin deprem provokasyonu

Berna Laçin'den çirkin deprem provokasyonu

Pentagon duyurdu: İran saldırısında 34 askerimiz...
Pentagon duyurdu: İran saldırısında 34 askerimiz...

Pentagon duyurdu: İran saldırısında 34 askerimiz...

Deprem sonrası eline aldığı bıçakla 160 aracın lastiğini patlattı
Deprem sonrası eline aldığı bıçakla 160 aracın lastiğini patlattı

Deprem sonrası eline aldığı bıçakla 160 aracın lastiğini patlattı

Deprem bölgesindeki 3 bakandan ortak açıklama
Deprem bölgesindeki 3 bakandan ortak açıklama

Deprem bölgesindeki 3 bakandan ortak açıklama
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.