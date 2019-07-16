Sağlık ve Spor Bakanlığı kamu bilgilendirme görevlisi Phyu Phyu Aye, AA muhabirine yaptığı açıklamada, domuz gribi olarak bilinen H1N1 virüsü nedeniyle haziran ayının ikinci yarısından bu yana 54 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Yangon'un salgından en fazla etkilenen bölge olduğunu kaydeden Aye, burada 43 ölüm olduğunu aktardı.

Aye, Yangon, Sagaing, Magway, Bago, Ayeyarwardy ve Mon bölgelerinde 671 hastadan 274'ünde virüs tespit edildiğini ifade etti.

Hastalık nedeniyle ilk ölüm 19 Haziran'da rapor edilmişti.

Bakanlık, vatandaşları yüksek ateşi bulunan kişilerden ve kalabalıklardan uzak durmaları konusunda uyarırken, yerel hastanelerden de hastalığın teşhisinde hızlı olmalarını istedi.