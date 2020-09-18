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Dünya

Nadir görülen Medicane tropik fırtınası, Yunan adasını vurdu

Yunanistan'ın Zakynthos Adası'na ulaşan Medicane tropik fırtınasının etkisiyle ağaçlar devrilirken, elektrik kesintileri yaşandı.

IHA18 Eylül 2020 Cuma 16:58 - Güncelleme: 18 Eylül 2020 Cuma 17:24
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Akdeniz’de nadir olarak görülen Medicane tropik fırtınası, İyon Denizi’nde Yunanistan’a bağlı Zakynthos Adası’na ulaştı. Tropik fırtına ağaçları devirirken, adanın farklı noktalarında elektrik kesintilerine neden oldu. Kıyıdaki bir tekne fırtınanın etkisiyle batarken, diğer teknelerde de hasar oluştu. Ayrıca adadaki bir mezarlığın duvarının da kısmen yıkıldığı ifade edildi.

Sonbaharda bizi bekleyen tehlike! Riskli döneme girdik

Kefalonya Adası’nda da etkili olan fırtına nedeniyle Ulusal Meteoroloji Servisi halkı tehlikelere karşı uyarmak için kırmızı alarm yayınladı. Tropik fırtınanın adalar üzerinden başkent Atina’ya ulaşması bekleniyor.

Öte yandan Akdeniz üzerinde gözlemlenen Medicane tropik fırtınasının, nadiren kategori 1 kasırgasının gücüne ulaşabildiği belirtiliyor.

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