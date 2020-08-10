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Dünya

NASA görüntüleri yayınladı! İşte Beyrut'taki patlama anı

NASA, Lübnan'daki Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamaya ait uydu görüntülerini yayınladı. NASA'dan yapılan açıklamaya göre, kırmızı bölgeler ağır hasar alan kısımları gösterirken, sarı renkli kısımlar, görece daha az hasar olan bölgelere işaret ediyor.

10 Ağustos 2020 Pazartesi 10:33 - Güncelleme: 10 Ağustos 2020 Pazartesi 10:34
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Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) Beyrut'taki patlamaya ait uydu verilerini paylaştı. Uydulardan elde edilen veriler patlamanın etkisini 3.3 ila 4.5 şiddeti arasında bir depremde ortaya çıkan güce denk olarak gösteriyor.

NASA'dan yapılan açıklamaya göre, kırmızı bölgeler ağır hasar alan kısımları gösterirken, sarı renkli kısımlar, görece daha az hasar olan bölgelere işaret ediyor

6 yıldır bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın infilak etmesi sonrası yaşanan patlamada yüzden fazla kişi hayatını kaybetmiş, 4 bine yakın kişi yaralanmıştı.

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