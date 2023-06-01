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Dünya

NASA'nın ay roketinin bütçesini aştığı ortaya çıktı

ABD Havacılık ve Uzay Dairesinin, Ay'a insanlı uçuş için tasarladığı Uzay Fırlatma Sistemi (SLS) roketinin bütçesini 6 milyar dolar aştığı ve programının 6 ay gerisinde kaldığı bildirildi.

AA1 Haziran 2023 Perşembe 03:37 - Güncelleme:
NASA'nın ay roketinin bütçesini aştığı ortaya çıktı
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NTD'nin haberine göre, NASA Genel Denetim Ofisinin hazırladığı denetim raporunda NASA'nın "Artemis" adını verdiği görev kapsamında sürdürülen SLS projesinin ek maliyet ve gecikme sorunları yaşadığı tespit edildi.

Raporda mevcut problemlerin çözülememesi halinde Artemis görevini tehlikeye atabilecek ilave maliyet ve gecikmelerle karşılaşılabileceği belirtildi.

NASA'nın şimdiye kadar yaptığı en büyük roket olan SLS için 2022 sonunda 23 milyar dolardan çok harcama yaptığı aktarılan raporda, program için ayrılan bütçenin 6 milyar dolar aşıldığı ifade edildi.

Aynı zamanda raporda NASA'nın SLS programında öngörülen hedeflerin 6 yıl gerisinde kalındığı da belirlendi.

İlk kez Kasım 2022'de fırlatılan SLS için kalkış başına dört RS-25 motoru kullanıldığı ve söz konusu motorlardan 16'sının eski uzay mekiklerinden alındığı kaydedildi.

Rapor, bahsi geçen motorlar gibi mevcut uzay mekiklerinden alınan eski teknolojinin NASA'nın beklediği gibi bütçeye yardımcı olmadığını ve yeni sistemlerle eski bileşenlerin entegre edilmeye çalışıldığı yöntemin tahmin edilenden daha karmaşık olduğunu ortaya çıkardı.

Artemis Ay görevi projesi, 2020'ye kadar Ay'a ve sonrasında Mars'a gitme hedefiyle 2005'te başlatılan ve dönemin ABD Başkanı Barack Obama yönetimi tarafından bütçesini aştığı, hedeflerinin gerisinde kaldığı ve yetersiz inovasyon gerekçesiyle iptal edilen "Constellation" programının devamı olarak biliniyor.

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