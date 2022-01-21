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Dünya

NATO, Akdeniz'de tatbikat düzenleyecek

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, NATO'nun Akdeniz'de 24 Ocak-4 Şubat tarihleri arasında “Neptün Taaruzu” adlı tatbikat düzenleyeceğini bildirdi.

IHA21 Ocak 2022 Cuma 23:33 - Güncelleme: 21 Ocak 2022 Cuma 23:33
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NATO, Akdeniz'de "Neptün Taaruzu" adlı tatbikat düzenleyecek. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby yaptığı açıklamada, tatbikatın 24 Ocak'ta başlayacağını ve 4 Şubat'a kadar devam edeceğini ifade etti. Tatbikat kapsamında ABD donanmasına bağlı USS Harry S. Truman uçak gemisi görev grubu NATO komutası altına girdi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg sosyal medya hesabı üzerinde yaptığı açıklamada, USS Harry S. Truman uçak gemisi görev grubunun Akdeniz'deki Neptün Taarruzu tatbikatı için NATO komutası altına girmesini memnuniyetle karşılıyorum" ifadelerini kullanarak, bunun transatlantik birlikteliğinin güçlü bir işareti olduğunu vurguladı. Stoltenberg ayrıca, "NATO her zaman tüm müttefikleri korumak ve savunmak için ne gerekiyorsa yapacaktır" dedi.

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