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Dünya

Stoltenberg: Finlandiya yarın NATO'ya katılacak

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Finlandiya'nın yarın 31'inci üye olarak ittifaka katılacağını, bayrağının NATO karargahına çekileceğini bildirdi. Stoltenberg, “Türkiye, Finlandiya'nın üyeliğini onaylayan son ülke oldu' dedi.

3 Nisan 2023 Pazartesi 14:09 - Güncelleme:
Stoltenberg: Finlandiya yarın NATO'ya katılacak
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Stoltenberg, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO karargahında 4-5 Nisan'da yapılacak NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde basın toplantısı düzenledi.

Toplantının ilk gününde Finlandiya'nın 31. üye olarak ilan edileceğini, bayrağının NATO karargahına çekileceğini kaydeden Stoltenberg, bunun söz konusu ülkeyi daha güvenli, İttifakı da daha güçlü kılacağını vurguladı.

Stoltenberg, İsveç'in de üyelik sürecinin en yakın zamanda tamamlanması yönündeki temennisini yineledi.

Haziran 2022'de düzenlenen Madrid Zirvesi'nden hemen sonra NATO ülkelerinin çoğu, iki ülkenin üyelikleri için onay sürecini başlatmıştı. 20 NATO ülkesi temmuzda, 4 ülke ağustosta, 4 ülke de eylülde meclislerinde onay sürecini tamamladı.

Son olarak 27 Mart'ta Macaristan Meclisi, Finlandiya'nın üyeliğini onayladı. TBMM'deki onay da 30 Mart'ta çıktı. Böylece Finlandiya'nın NATO üyelik süreci, bir yıldan kısa sürede tamamlanarak İttifakın 74 yıllık tarihinde en hızlı ilerleyen üyelik süreçlerinden biri oldu.

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