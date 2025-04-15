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Dünya

NATO Genel Sekreteri son saldırıları işaret etti: Barış görüşmeleri zorlaştı

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Rusya'nın Ukrayna'yı hedef alan son saldırılarının ardından, ABD Başkanı Donald Trump'ın ateşkes ve kalıcı barışın sağlanması için yürüttüğü görüşmelerin 'kolay olmadığını' belirtti.

AA15 Nisan 2025 Salı 21:11 - Güncelleme:
NATO Genel Sekreteri son saldırıları işaret etti: Barış görüşmeleri zorlaştı
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Rutte, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile Odessa kentinde düzenlediği ortak basın toplantısında konuştu.

Odessa'daki konut ve bir hastaneye yapılan insansız hava aracı saldırıları ile Sumi kentinde 30'dan fazla sivilin ölümüne neden olan füze saldırısını hatırlatan Rutte, son dönemde Rusya tarafından düzenlenen saldırıları kınadı.

Rutte, Rusya'nın "sivil altyapıyı hedef alma alışkanlığı" olduğunu ifade ederek, "Bu tek kelimeyle korkunç." diye konuştu.

NATO'nun Ukrayna'yı destekleme konusundaki kararlılığını teyit eden Rutte, NATO'nun Almanya'nın Wiesbaden kentindeki komutanlığı aracılığıyla Ukraynalı askerlere verilen eğitim ile Kiev'e sağlanan mühimmat destekleri başta olmak üzere devam eden siyasi ve askeri desteği anımsattı.

"Sadece 2025'in ilk üç ayında NATO müttefikleri Ukrayna'ya 20 milyar avrodan fazla güvenlik yardımı taahhüdünde bulundu." diyen Rutte, NATO'nun Kiev'in yanında olduğunu ve desteğinin süreceğini vurguladı.

"TRUMP'IN BARIŞ ÇABALARINI DESTEKLİYORUZ"

Rutte, Trump'ın öncülük ettiği Ukrayna'da ateşkes ve kalıcı barışın sağlanması için devam eden görüşmelere değinerek, "Bu görüşmeler kolay değil, özellikle de bu korkunç şiddet olaylarının ardından. Ancak hepimiz Başkan Trump'ın barış çabalarını destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Fransa ile İngiltere'nin barış sağlanması halinde Ukrayna'ya verilecek güvenlik garantilerine ilişkin girişimlerini de desteklediğini söyleyen Rutte, "Fransa ve İngiltere'nin öncülük ettiği çabalar da dahil diğer müttefikler de zamanı geldiğinde barışın sağlanmasına yardımcı olmak üzere daha fazla sorumluluk üstlenmeye hazır, istekli ve muktedirdir." diye konuştu.

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