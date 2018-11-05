NATO ile Rusya karşı karşıya geldi

NATO’nun 25 Ekim-7 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirdiği askeri tatbikata Rusya, 1-3 Kasım tarihleri arasında aynı bölgede kendi tatbikatıyla karşılık vereceğini daha önce açıklamıştı. Böylece Rusya’daki askeri havalimanından havalanan iki TU-142 tipi bombardıman uçağı, NATO komutanlığının tedirgin anlar yaşamasına neden oldu.

AVCILAR HAVALANDI

Denizaltı savar olarak bilinen TU-142 uçakları NATO gemilerinin bulunduğu bölgeye gelerek ABD 6. Filosu’nun sancak gemisi USS Mount Whitney üzerinde alçak uçuşlar yapmaya başladı. Rusya’nın davranışını taciz sayan NATO, İngiltere’den iki avcı uçağı havalandırarak Rus uçaklarını bölgeden uzaklaştırma manevraları gerçekleştirdi. Rusya ayrıca NATO tatbikat bölgesine elindeki en gelişkin savaş gemisi “Büyük Petro” füze kruvazörünü de gönderdi.

(Hürriyet)