NATO istihbaratı sil baştan! Gizli kararlar ortaya çıktı

Birçok dünya ülkesi Litvanya'da başlayan NATO Liderler Zirvesi' ni yakın takibe aldı. NATO Zirvesi öncesi alınan ve kamuoyuyla paylaşılmayan belgeler yayımladı. Alınan kararlarda NATO'nun istihbarat ve doğu cephesi ndeki yapacağı değişiklik dikkat çekti.

NATO İSTİHBARATI SİL BAŞTAN! GİZLİ KARARLAR ORTAYA ÇIKTI

Dünya bugün Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta başlayacak kritik NATO zirvesine odaklandı. Haber Global'de yer alan haber göre; "Son 10 yılın en kritik NATO buluşması" olduğu ifade edilen zirvede İsveç'in üyeliği ve Ukrayna'nın üyelik talebi gibi politik konuların haricinde askeri ve stratejik kararlar da alınacak. Bu kararlardan birisi de NATO savunma eylem planının yeniden şekillendirilmesi. Zirve sonuç bildirgesinde savunmaya yönelik üretim eylem planı ve yatırım sözlerinin açıklanması bekleniyor. Zirve bildirgesinde savunma eylem planı dahilinde alınacak stratejik kararların ise 'üst düzey gizlilik' dolayısıyla kamuoyuna açıklanması beklenmiyor.

NATO YENİDEN ORGANİZE EDİLİYOR

Uluslararası istihbarat haberciliğinin önde gelen yayın organlarından Intelligence Online sitesi ise zirve öncesinde NATO üyesi ülkelerce onaylanmış bulunan ancak kamuoyuna açıklanmayan iki kritik karardan birisini detaylarıyla açıkladı. "Andrew Clark NATO'nun teknik istihbaratının yönetimine geçiyor" başlığıyla verilen yazıda zirve öncesinde NATO'nun istihbarat biriminin nasıl yeniden yapılandırıldığı anlatıldı.

NATO'NUN İSTİHBARAT MERKEZİ İTALYA'YA KONUŞLANDI

Rusya-Ukrayna savaşında Batı ülkelerinin Ukrayna'ya sağladığı en kritik destek istihbarat paylaşımı ancak savaşta bilgilerin sürekli değişken hale gelmesi dolayısıyla NATO'nun istihbarat kanadında gizli bir değişikliğe gidildi. Bugün başlayan Vilnius'taki NATO Zirvesi'nde de ele alınacak ve sonuçları kamuoyuyla paylaşılmayacak olan plan geçen hafta hayata geçirildi.

NATO'nun tek tek müttefik ülkelerden elde ettiği ve Brüksel'deki merkezinde toplayıp analizini yaptığı tüm askeri istihbarat bilgileri artık NATO'nun Müttefik Yer Gözlem Gücü'nün bulunduğu İtalya'daki Sigonella Hava Üssü'nde toplanacak. ABD tarafından önerilen ve kamuoyuna yansıtılmadan üye ülkelerce kabul edilen yeni 'NATO istihbarat organizasyonu' çerçevesinde ilgili hava üssü tam manasıyla "NATO'nun gerçek istihbarat ana analiz ve aktarım merkezine" dönüştürülecek.

NATO'NUN DOĞU CEPHESİ YENİDEN KONUMLANDIRILIYOR

Üst düzey NATO kaynaklarından elde edilen bilgilere dayandırılan yazıda NATO'nun yeni istihbarat yapılanmasının başına ise hali hazırda Sigonella Hava Üssü'ndeki merkezin de komutanı olan ABD'li Hava Kuvvetleri Generali Andew M. Clark'in getirildiği bilgisine yer verildi. Rusya-Ukrayna savaşının hemen ardından göreve atanan ABD'li generalin hali hazırda ittifakın 'hızlı tepki verme planlarını yeniden organize ettiği' ve savaşın da yaşandığı NATO'nun doğu cephesindeki NATO birliklerini yeniden konumlandırdığı ifade edilmekte.

ÖNCELİK ELEKTRONİK İSTİHBARAT ANALİZLERİ OLACAK

NATO'nun yeni istihbarat yapılanması 420 kişilik bir ekipten oluşmakta. Bu ekip yeni yapılanmada NATO üyesi her ülke için ortak istihbarat görev, tanımlama ve analizleri gerçekleştirecek ve üye ülkeler için bu analizler kritik görevlerde öncelikli bilgiler olarak kabul edilecek. Yeni organizasyonun önceliği ise üye ülkelere düzenli olarak elektronik istihbarat analizleri ve bilgileri sağlamak olacak. Tüm bu bilgiler ise istihbarat, gözlem ve keşif görevlerinden elde edilen bilgilerin toplamından sağlanacak. Yeni birim bu üç istihbarat alanını 'ISR' adıyla tek bir analizde toplamakla da görevli kılınmış durumda.

UZAYDAN DAİMİ İSTİHBARAT SAĞLANACAK

Elde edilen bilgilere göre NATO'nun yeni askeri istihbarat yapılanması dahilinde Brüksel'deki merkezinde de bir değişikliğe gideceği ifade edilmekte. Buna göre NATO'nun keşif ve gözlem birimini yöneten ABD'li uzman Paul Bowman bir yandan ittifaka uzaydaki uydulardan daimi gözlem ve keşif bilgileri sağlayacak Aquila Projesi üzerinde çalışırken diğer yandan da çoklu sensörlere sahip yeni bir istihbarat data toplayıcı sistemleri geliştirmekle görevlendirilmiş durumda.

RUSYA'YA KEŞİF VE GÖZLEM GÖREVİ İHA'LARA BIRAKILIYOR

NATO'nun yeni yapılanmasında öncelikli istihbarat kaynakları ise alandan gelen bilgiler ve ABD yapımı Northrop Grumman RQ-4 Global Hawk yüksek irtifa keşif ve gözetleme İHA'ları (İnsansız hava araçları) olacak. Yeni organizasyon dahilinde NATO askeri konseptinde 'NATO14' koduyla tanımlanan RQ-4 İHA'larının sayısının arttırılması da hedefleniyor. Elde edilen bilgilere göre 2022 Şubat ayından bu yana RQ-4 İHA'ları Baltık ülkelerinden Romanya'ya kadar NATO'nun tüm Doğu cephesinde, özellikle de Rusya'dan istihbarat elde edebilmek için yoğun şekilde kullanılıyor. İtalya'daki hava üssünün ABD hava ve deniz kuvvetlerine bağlı savaş uçakları, SİHA'lar ve helikopterlerin Karadeniz'e geçmek için sık kullandığı bir üs olduğu biliniyor.

AFGANİSTAN VE IRAK'TA GÖREV ALDI

Üst düzey kaynaklar Hava General Andrew M. Clark'in daha önce ABD'nin Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Al Dhafra Hava Üssü'nün komutanı olarak Afganistan, Irak ve Kızıl Deniz boyunca gerçekleştirdiği görevler dolayısıyla yeni NATO istihbarat yapılanmasının başına getirildiğini de ifade etmekteler.