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Dünya

NATO talep etti: Türk birliği Kosova'da

Kosova'nın kuzeyinde yaşanan gerginliğin ardından NATO'nun talebi üzerine görevlendirilen Türk birliğinin, Kosova'ya intikal ettiği bildirildi.

AA29 Şubat 2024 Perşembe 12:22 - Güncelleme:
NATO talep etti: Türk birliği Kosova'da
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NATO'nun Kosova'daki Barış Gücünden (KFOR) yapılan açıklamada, Türk birliğinin bölgede daha önce konuşlandırılan İtalyan birliğin yerini alacağı belirtildi.

Açıklamada, "Türk birliğinin konuşlandırılması, KFOR'un Kosova'da yaşayan tüm toplulukların yararına güvenli, emniyetli bir ortam ve hareket özgürlüğünün her zaman tarafsız olarak sağlanmasına devam etme yönündeki kararlılığını yansıtmaktadır." ifadesine yer verildi.

- KFOR, DEVRİYE FAALİYETİNİ ARTIRMIŞTI

Kosova'nın kuzeyinde Mayıs-Haziran 2023'te yaşanan gerginliklerde onlarca KFOR askeri yaralanmıştı. Gerginliklerin zirvesi, 24 Eylül 2023'te bölgedeki Banjska köyünde yaşanmış, silahlı Sırp grubun, Kosova polisine saldırmasıyla başlayan ve gün boyu süren çatışmalarda 1 polis memuru ve 3 saldırgan ölmüştü.

KFOR, saldırının ardından bölgedeki varlığını ve devriye faaliyetini artırmıştı.

Güvenlik ve istikrarı sağlamak için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin kararı uyarınca, 12 Haziran 1999'da Kosova'da göreve başlayan KFOR'da, NATO üyesi 21 ve NATO üyesi olmayan 6 ortak ülke olmak üzere 27 ülkeden 4 bin 500'ün üzerinde uluslararası askeri personel bulunuyor.

Türkiye, 10 Ekim 2023'te KFOR'un komutasını 1 yıllığına devralmıştı.

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