NATO tatbikatında Rusya’nın GPS sinyallerini bozduğu iddia edildi

Finlandiya Savunma Bakanlığı, NATO’nun Norveç, Finlandiya ve İsveç’te 25 Ekim ile 7 Kasım tarihleri arasından gerçekleştirdiği Trident Juncture tatbikatı sırasında Rusya’nın GPS sistemlerine müdahale ettiğini iddia etti. Finlandiya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Sinyallere doğrudan müdahale Rusya topraklarından geldi. Dışişleri Bakanlığı bu konudaki bir raporu Finlandiya parlamentosunun uluslararası ilişkiler komitesine verdi. Yetkililer konuyu açıklığa kavuşturmaya devam ediyor" denildi.

Bu açıklamadan 2 gün önce Norveç Savunma Bakanlığı da açıklama yaparak tatbikat sırasında Rusya’nın GPS sinyallerini bozduğunu öne sürmüştü. Finlandiya Dışişeri Bakanlığı, Norveç’in iddiasının arkasında durarak, "Norveç’e bu konuda inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Rusya’nın olayla ilgisi yok"

Tatbikatın GPS sistemlerine saldırı iddialarına Rusya tarafından yanıt gecikmedi. Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, NATO tatbikatları sırasında GPS sistemlerinde yaşanan sorunlardan habersiz olduklarını ve Rusya'nın bu aksaklıklarla bir ilgisi olmadığını söyledi.