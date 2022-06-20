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Dünya

NATO ve AB'den Madrid Zirvesi öncesi iş birliği mesajı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile görüşerek, Madrid Zirvesi öncesinde Ukrayna ve Avrupa'nın savunmasıyla ilgili birlik ve iş birliği mesajı verdi.

AA20 Haziran 2022 Pazartesi 17:18 - Güncelleme:
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Stoltenberg, Brüksel'deki NATO karargahındaki görüşmenin ardından Twitter hesabından açıklama yaptı.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "NATO ve AB, kendilerini Rusya'nın acımasız savaşına karşı savunmaya devam eden Ukraynalılarla birlikte. Yakın ortağımız Ukrayna'yı uzun vadede desteklemeye devam edeceğiz." mesajını paylaştı.

Von der Leyen de 29-30 Haziran'da Madrid'de düzenlenecek NATO Zirvesi'ne hazırlık niteliğinde bir görüşme yaptıklarını belirterek, "AB-NATO iş birliği, artan düzeyde birlikte çalışmadan askeri hareketliliğe kadar Avrupa'nın savunmasını güçlendirmeye devam etmek için çok önemli. Ukrayna'yı birlikte destekliyoruz." ifadesini kullandı.

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