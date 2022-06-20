NATO ve AB'den Madrid Zirvesi öncesi iş birliği mesajı

Stoltenberg, Brüksel'deki NATO karargahındaki görüşmenin ardından Twitter hesabından açıklama yaptı.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "NATO ve AB, kendilerini Rusya'nın acımasız savaşına karşı savunmaya devam eden Ukraynalılarla birlikte. Yakın ortağımız Ukrayna'yı uzun vadede desteklemeye devam edeceğiz." mesajını paylaştı.

Von der Leyen de 29-30 Haziran'da Madrid'de düzenlenecek NATO Zirvesi'ne hazırlık niteliğinde bir görüşme yaptıklarını belirterek, "AB-NATO iş birliği, artan düzeyde birlikte çalışmadan askeri hareketliliğe kadar Avrupa'nın savunmasını güçlendirmeye devam etmek için çok önemli. Ukrayna'yı birlikte destekliyoruz." ifadesini kullandı.