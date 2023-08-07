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Dünya

NATO ve AB'den Slovenya'ya yardım

NATO ve Avrupa Birliği (AB), sel felaketinin yaşandığı Slovenya'ya yardım sevk ediyor.

AA7 Ağustos 2023 Pazartesi 22:04 - Güncelleme:
NATO ve AB'den Slovenya'ya yardım
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NATO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Slovenya'nın yardım talebi üzerine NATO, ihtiyaçları müttefik ve ortak ülkelere bildirdi.

Bunun üzerine söz konusu ülkeler tarafından helikopterler, modüler köprüler, ekskavatörler ve mühendislik uzmanlığı gibi yardımları içeren tekliflerde bulunuldu.

Bu kapsamda İspanya, mürettebat ve destek personeli de dahil olmak üzere 25'e kadar personeli olan bir ağır CH-47 helikopteri teklif etti.

Bulgaristan, Hırvatistan, Almanya ve Fransa da AB aracılığıyla helikopterler, kazı makineleri, prefabrik köprüler ve mühendislik ekipleri de dahil olmak üzere destek teklifinde bulundu.

ABD ayrıca durumu değerlendirmek ve acil insani ihtiyaçları belirlemek için başkent Ljubljana'ya personel gönderdi.

Öte yandan AB'den yapılan açıklamada da Fransa'nın mühendislik birimleriyle birlikte 2 ekskavatör, Almanya'nın 2 prefabrik köprü, 2 kazıcı ve ilgili personeli göndermeyi planladığı duyuruldu.

Slovenya'nın kuzey, orta, doğu ve batı kesimlerinde etkili olan selde 6 kişi hayatını kaybetmişti.

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