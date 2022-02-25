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Dünya

#CANLI NATO Ukrayna'ya yardım edecek mi? Stoltenberg canlı yayında açıkladı

NATO Olağanüstü Zirvesi sonrası açıklama yapan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, ittifakın Ukrayna'ya hava savunma sistemi dahil olmak üzere daha fazla silah vereceğini ifade etti.

25 Şubat 2022 Cuma 20:15 - Güncelleme: 25 Şubat 2022 Cuma 20:57
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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, NATO Olağanüstü Zirvesi sonrası açıklama yapıyor.

Stoltenberg'in açıklamalarından satır başları:

Son aylarda Rusya'nın yapmış olduğu bu askeri yığınak karşısında biz de caydırıcı unsurlara başvurduk. Dün NATO müttefikleri, savunma yöntemlerini devreye soktu

Bu kriz göstermiştir ki NATO içerisinde Kuzey Amerika ve Avrupa birlikte durmalıdır. Güçlü bir transatlantik bağı olmaksızın güvenlik mümkün değildir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı NATO Liderler Zirvesi'nin ardından ortak açıklama yayınlandı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırı kararı korkunç bir stratejik hatadır.

Güçlü ve muteber bir caydırıcılığı sağlamak üzere gerekli tüm konuşlandırmaları yapacağız.

Ukrayna Devlet Başkanı, parlamentosu ve halkının yanındayız.

Putin'in kararı nedeniyle Rusya, uzun yıllar ekonomik ve siyasi bakımdan ağır bedel ödeyecek.

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