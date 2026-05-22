NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, İsveç'in Helsingborg kentinde düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın girişinde basına açıklamalarda bulundu.

"Bugün odaklanacağımız konu büyük ölçüde Ankara Zirvesi olacak." diyen Rutte, 7-8 Temmuz'da Ankara'da yapılacak NATO Zirvesi'nin gündemini "herhangi bir düşmana karşı caydırıcı olmak ve kendimizi savunmak için paranın mevcut olduğundan emin olmak" olarak özetledi.

Rutte, müttefiklerin savunma harcamalarını artırdığını belirterek, "Para harika ama sonra onu harcamamız gerekiyor." diyerek, savunma sanayi üretimine dikkati çekti.

Genel Sekreter, Ankara'da görüşülecek diğer bir konunun da "Ukrayna'yı mücadelede tutmak" olacağını söyledi.

Bir soru üzerine Rutte, dışişleri bakanlarının bugün Helsingborg'daki ana oturumda İran da dahil olmak üzere Orta Doğu ile ilgili tüm gelişmeleri görüşeceklerini bildirdi.

- AVRUPALI MÜTTEFİKLERİN HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA OYNADIĞI ROL

Son iki ayda Avrupa hükümetlerinin ABD üslerinin kullanımı konusunda taahhütlerine uyduğunu ifade eden Rutte, Avrupalı müttefiklerin oynadığı rol konusunda şunları kaydetti:

"Geçen hafta Bükreş'teydim ve bizzat gördüm ve biliyorsunuz ki Romanya hükümeti bunu mümkün kılmak için mevzuatı bile değiştirmek zorunda kaldı ve bence bunu 1-2 gün içinde yaptı. Aynı şey Bulgaristan, Portekiz, Yunanistan için de geçerli, ayrıca İtalya, İngiltere, Fransa ve Almanya gibi daha büyük ülkeler de öyle. Yani hepsi üslerini kullanıma açma konusunda ikili taahhütlere dayanarak ABD'nin bekleyebileceği şeyleri yapıyorlar."



Rutte, Hürmüz Boğazı'na ilişkin de birçok Avrupa ülkesinin mayın temizleme ekipmanları, mayın temizleme gemileri, insansız mayın temizleme sistemleri gibi kilit gemilerini ve diğer ekipmanlarını harekat bölgesine yakın bir yere konuşlandırdığına değinerek, "Böylece bir sonraki aşamada, Avrupa müttefikleri olarak ABD'ye azami ölçüde yardımcı olabiliriz ve burada söz konusu olan Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer özgürlüğünün sağlanması için elimizden gelenin en iyisini yapabiliriz." dedi.

- TRUMP'IN POLONYA AÇIKLAMASI

Rutte, Trump'ın dün gece yaptığı Polonya'ya ilave 5 bin asker açıklamasıyla ilgili şunları kaydetti:

"Komutanlarımız tüm detaylar üzerinde çalışıyor ancak elbette bunu memnuniyetle karşılıyorum. Ancak açıkça belirtelim ki izlediğimiz yol, daha güçlü bir Avrupa ve daha güçlü bir NATO'dur. Bu da zamanla, adım adım, uzun zamandır olduğu gibi sadece tek bir müttefike, yani ABD'ye olan bağımlılığımızı azaltacağımız anlamına gelir. Böylece onlar da bizim çıkarımıza olan diğer önceliklere daha fazla yönelme imkanına ve seçeneğine sahip olurlar. Ancak elbette dünkü açıklamayı çok memnuniyetle karşılıyorum."

ABD Başkanı Donald Trump, dün gece Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki ile olan iyi ilişkilerini göz önünde bulundurarak, bu ülkeye ilave 5 bin asker göndermeye karar verdiğini bildirmişti. Trump, daha önceki açıklamalarında ise Polonya ve Almanya'daki Amerikan askerlerinin sayısını azaltmayı düşündüğünü ifade etmişti.