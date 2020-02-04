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Dünya

NATO'dan İdlib'de şehit düşen Türk askerleri için taziye mesajı

NATO, İdlib'de şehit olan Türk askerleri için taziyelerini iletti.

AA04.02.2020  15:32 - Güncelleme: 04.02.2020  15:32

Bir NATO yetkilisi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bugün Kuzey Atlantik Konseyi'nde Türkiye'ye taziyelerimizi ilettik." ifadesini kullandı.

İttifakın en üst düzey karar alma mekanizması olan Kuzey Atlantik Konseyi, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in başkanlığında, üye ülkelerin daimi temsilcilerinin katılımıyla toplanıyor.

- İDLİB'DE TÜRK ASKERİNE SALDIRI

Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'de çatışmaların önlenmesi amacıyla bölgeye takviye için gönderilen Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına, rejim güçleri tarafından yoğun topçu atışı ile saldırıda bulunulduğunu açıklamıştı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "8 şehidimiz var, bunlardan 7'si asker biri bizimle beraber çalışan sivil kardeşimiz. Onların üzüntüsünü yaşıyoruz." ifadesini kullanmıştı.

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