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Dünya

NATO'dan itidal çağrısı

NATO, İran'ın İsrail'e saldırılarının ardından itidal çağrısında bulundu.

AA14 Nisan 2024 Pazar 20:13 - Güncelleme:
NATO'dan itidal çağrısı
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NATO sözcüsü Farah Dakhlallah, X hesabından yaptığı açıklamada, "İttifak'ın İran'ın dün gece gerginliği artırmasını kınadığını ve itidal çağrısında bulunduğunu" bildirdi.

NATO'nun gelişmeleri yakından izlediğini belirten Dakhlallah, "Orta Doğu'daki çatışmanın kontrolden çıkmaması hayati önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

- İran-İsrail gerilimi

İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi ölmüştü.

İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu.

İsrail de İran'ın saldırılarına karşılık vereceğini bildirmişti.

İran dün İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmış, bazı askeri hedeflerin vurulduğunu açıklamıştı.

İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini belirtmişti.

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