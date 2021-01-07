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Dünya

NATO'dan Kongre baskınına ilişkin açıklama: Şok edici

ABD'de Başkan Donald Trump destekçilerinin Kongre binasını basmasına ilişkin açıklama yapan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 'Şok edici görüntüler.' ifadesini kullandı.

07 Ocak 2021 Perşembe 00:17 - Güncelleme: 07 Ocak 2021 Perşembe 00:20
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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ABD’de yaşanan gelişmelere ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Şok edici görüntüler” dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ABD’de Başkan Donald Trump destekçilerinin Kongre binasına zorla girmesi üzerine paylaşımda bulundu. Stoltenberg, “Washington DC'dekiler şok edici görüntüler. Bu demokratik seçimin sonucuna saygı duyulmalı” dedi.

Washington'da, Seçiciler Kurulu oylarının sayıldığı ve 3 Kasım 2020'deki başkanlık seçimlerinin sonuçlarının resmileştiği Kongre oturumu devam ederken Trump destekçileri polis barikatını aşarak Kongre binasına girdi.

Polis, biber gazıyla müdahalede bulunurken, ulusal muhafızların müdahale için yola çıktığı bildirildi.

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