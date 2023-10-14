İSTANBUL 23°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Ekim 2023 Cumartesi / 30 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,7727
  • EURO
    29,2415
  • ALTIN
    1725.74
  • BIST100
    8113.3
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Dünya

NATO'dan Kosova'ya ilave asker

NATO, Kosova'daki Barış Gücü'ne (KFOR) 130'dan fazla takviye asker gönderdiğini duyurdu.

AA14 Ekim 2023 Cumartesi 13:18 - Güncelleme:
NATO'dan Kosova'ya ilave asker
ABONE OL

NATO'dan yapılan yazılı açıklamada 24 Eylül'de Kosova polisine yönelik saldırı sonrasında bölgede artan gerilim nedeniyle Romanya'dan gönderilen 130 ek askerin dün Kosova'ya ulaştığı bildirildi.

Açıklamada kuvvetlerin, NATO'nun Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı'nın talebi üzerine hazırlandığı ve Kuzey Atlantik Konseyi'ndeki Müttefikler tarafından onaylandığı belirtildi.

NATO, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin 1244 sayılı Kararı uyarınca verdiği yetkiye uygun olarak 1999 yılından bu yana Kosova'da barışı koruma operasyonuna liderlik ediyor. KFOR şu anda 27 NATO Müttefiki ve ortağının katkılarıyla 4 bin 500'den fazla askerden oluşuyor.

- KOSOVA'NIN KUZEYİNDE 24 EYLÜL'DE YAŞANANLAR

Kosova'nın kuzeyinde aylardır süren gerginlik, 24 Eylül sabahı çoğunlukla Sırpların yaşadığı Banjska'da yolu kapatan silahlı Sırpların ateş açması sonucu 1 polisin ölmesiyle yeniden tırmanmıştı.

Kosova Başbakanı Albin Kurti, "profesyonel bir terörist/suç yapılanması" olarak nitelendirdiği ağır silahlı yaklaşık 30 kişilik grubun Kosova polisine saldırdığını açıklamış, olaydan Sırbistan'ı sorumlu tutmuştu. Banjska Manastırı ve çevresine sığınan silahlı grup, Kosova polisince kuşatılmış ve bölgede gün boyunca çatışmalar sürmüştü.

İçişleri Bakanı Xhelal Sveçla da Banjska'daki operasyonda en az 3 saldırganın öldürüldüğünü, 2'si saldırgan, 4'ü saldırıyı telsiz bağlantılarıyla destekleyen olmak üzere 6 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, 1 Kosova polisinin ölümüyle sonuçlanan olayın Kosovalı Sırplar tarafından yapıldığını doğrularken, olayları üstlenen Kosovalı Sırp Milan Radoicic, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

- KOSOVA'DA 30 KFOR ASKERİ YARALANMIŞTI

Kosova'nın kuzeyinde Sırpların yoğun olduğu Zveçan, Zubin Potok ve Leposaviç belediyelerinde 23 Nisan'da yapılan yerel seçimleri kazanan Arnavut belediye başkanlarının göreve başlaması, 26 Mayıs'ta Kosovalı Sırplar tarafından protesto edilmişti.

Arnavut belediye başkanlarını korumak için bölgeye gönderilen Kosova polisi ile Kosovalı Sırplar arasında arbede yaşanmış, 29 Mayıs'ta da belediye binalarını koruyan KFOR askerleriyle Kosovalı Sırpların karşı karşıya gelmesi sonucu 30 KFOR askeri yaralanmıştı.

  • NATO takviye asker
  • KFOR gücü
  • Kosova barış gücü

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.