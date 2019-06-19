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NATO'dan Ukrayna'da 2014'te düşürülen Malezya uçağına ilişkin açıklama

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Uluslararası Ortak Soruşturma Ekibi'nin (JIT), 3 Rus ve 1 Ukraynalı şüphelinin, 2014'te Ukrayna'da Malezya Hava Yollarına ait MH17 sefer sayılı uçağın düşürülmesinden ve cinayetten yargılanacağına ilişkin açıklamasını memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

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Stoltenberg, yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu kararın 17 ülkeden 298 kişinin ölümüne yol açan olayla ilgili gerçeğin ortaya çıkarılması anlamında bir "dönüm noktası" olduğunu kaydetti.

Soruşturmaya ve Hollanda'nın hukuki sistemine güveninin tam olduğunu belirten Stoltenberg, tüm ülkelerin "doğruyu, adaleti ve şeffaflığı" sağlamak için iş birliği yapması gerektiğini vurguladı.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "JIT'in bugün 4 şüphelinin 2014'te Ukrayna'da düşürülen Malezya Hava Yollarına ait MH17 sefer sayılı uçağıyla ilgili yargılanacağına ilişkin açıklamasını memnuniyetle karşılıyorum." ifadelerini kullandı.

MALEZYA UÇAĞININ UKRAYNA'DA DÜŞÜRÜLMESİ

Uluslararası Ortak Soruşturma Ekibi (JIT), bugün yaptığı açıklamada, 3 Rus ve 1 Ukraynalı şüphelinin, 2014'te Ukrayna'da Malezya Hava Yollarına ait MH17 sefer sayılı uçağın düşürülmesinden ve cinayetten yargılanacağını bildirildi.

MH17 sefer sayılı yolcu uçağının düşürülmesi konusundan sorumlu tutulan 4 zanlının 3'ünün Rus, diğerinin ise Ukraynalı olduğu, uçağın düşürülmesinde kullanılan Rus yapımı Buk füzenin fırlatılmasının zanlılar tarafından gerçekleştirilmese bile Hollanda yasalarına göre sorumluların suçu işlemiş gibi oldukları kaydedildi.

JIT, geçen sene, MH17 sefer sayılı yolcu uçağının Rus ordusuna ait bir füze tarafından vurulduğunu tespit etmişti. Uçağın düşürülmesinden yaklaşık dört hafta önce Rus yapımı Buk füzelerinin Koersk'tan Ukrayna'ya doğru yol aldığı konvoyda bulunan bir füzenin uçağın düşürüldüğü füze ile benzerliklerinin tespit edildiğini açıklamıştı.

Bunun üzerine Hollanda hükümeti, MH17 sefer sayılı uçağın düşürülmesinden Rusya'yı sorumlu tuttuğunu bildirmişti.

MH17 sefer sayılı uçak, 17 Temmuz 2014'te 283 yolcu ve 15 kişilik mürettebat ile Amsterdam'dan Kuala Lumpur'a gitmek üzere Ukrayna hava sahasında yol alırken Ukrayna-Rusya sınırına 40 kilometre mesafede düşürülmüştü. Uçaktaki 298 kişi hayatını kaybetmişti.

Uluslararası Ortak Soruşturma Ekibi (JIT), Hollanda, Avustralya, Belçika, Malezya ve Ukrayna'dan yetkililerin katılımıyla kazaya ilişkin cezai soruşturma yapmak üzere kurulmuştu.

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